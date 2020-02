Metal Hammer Festival: Therapy? i 1One dołączają do składu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy kolejne szczegóły nowej edycji Metal Hammer Festival. Wracająca po trzech latach impreza odbędzie się 4 czerwca w Spodku w Katowicach.

Therapy? w akcji /Lorne Thomson/Redferns /Getty Images

Metal Hammer Festival odbędzie się po raz dziewiąty. Podczas poprzedniej edycji w 2016 r. główną gwiazdą był Marilyn Manson.

Metal Hammer Festival 2017 (21 lipca 2017 r.) 1 / 27 21 lipca 2017 r. w katowickim Spodku odbył się Metal Hammer Festival. Wystąpili m.in. Marilyn Manson, Myrkur, Paradise Lost i Zeal & Ardor. Zobacz zdjęcia! Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Reklama

We wcześniejszych latach na scenie pojawili się m.in. Tool, Korn, Judas Priest, Megadeth, Bruce Dickinson, Opeth, Morbid Angel oraz polskie gwiazdy ciężkiego brzmienia - Acid Drinkers, Hunter czy Vader.

4 czerwca w katowickim Spodku główną gwiazdą będzie amerykański Deftones. Na scenie zaprezentują się także legenda polskiego rocka - Armia oraz holenderski zespół Gold.

Teraz ogłoszono, że w Katowicach pojawią się także formacje: Therapy? oraz 1One.

Ponad 30 lat na scenie bez przerwy, ponad 2 mln sprzedanych płyt i charakterystyczne brzmienie, o którym sam zespół mówi, że jest to po prostu hałaśliwa muzyka rockowa. Mowa o pochodzącej z Irlandii Północnej grupie Therapy?.

Początkowo inspirowała ją twórczość takich formacji jak Sonic Youth, Fugazi, Motorhead,The Stooges czy Public Enemy. Zespół zadebiutował w 1991 roku za sprawą albumu "Babyteeth", ale prawdziwy przełom przyszedł 3 lata później wraz z premierą płyty "Troublegum", z której to pochodziły takie hity jak np. "Nowhere" czy "Trigger Inside", a sam album nominowany został do prestiżowej nagrody Mercury Prize. Finalnie w dyskografii formacji znajduje się 15 płyt studyjnych, z czego ostatnia, "Cleave" ukazała się w 2018 roku.

Clip Therapy? Nowhere

A już 13 marca wydany zostanie album "Greates Hits (The Abbey Road Session)", na potrzeby którego kapela raz jeszcze nagrała swoje największe przeboje. Od samego początku działalności zespół tworzyła dwójka muzyków: wokalista i gitarzysta Andy Cairns oraz basista Michael McKeegan, a funkcję perkusisty pełni obecnie Neil Cooper.

Clip Therapy? Trigger Inside

1One to polska formacja, na czele której stoją obecnie grająca na klawiszach Aga Malicka oraz wokalistka Sylwia Dziardziel. Z końcem lutego ukaże się najnowszy, trzeci już w dorobku studyjny album "Dalej". Płyta nagrana została w USA, a produkcją albumu zajął się Ryszard Sygitowicz oraz Jun Murakawa, który ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak Soundgarden, Tool czy NIN. Wśród gości specjalnych na albumie znaleźli się m.in.: Doug Aldrich (Whitesnake), Stu Hamm (Joe Satriani) oraz Grzegorz Kupczyk. Zespół ma na koncie występy na Impact Festivalu oraz przed Deep Purple czy Black Label Society.

Wideo 1ONE Grzegorz Kupczyk i Sylwia Dziardziel w Studio im. Agnieszki Osieckiej 2019

Wkrótce ogłoszony zostanie pozostały line-up festiwalu.

Otwarcie bram: 15:00. Start: 16:00.

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Loża - 400/420 zł

Sektory czerwone H, J - 300/320 zł

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu - 260/280 zł

Sektory niebieskie od XI rzędu - 199/219 zł

Płyta - 220/240 zł.