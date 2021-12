Metal Hammer Festival 2022: Ugly Kid Joe powraca do Polski [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Przypomnijmy, że główną gwiazdą Metal Hammer Festival 2022 będzie amerykańska grupa Deftones.

W katowickim Spodku wystąpią także grupa Therapy? oraz brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams. Do nich dołączyły właśnie amerykańskie zespoły Ugly Kid Joe oraz Unto Others.

Wszystkie bilety zakupione na festiwal, który miał odbyć się 26 czerwca 2021 r. oraz w pierwotnym terminie w 2020 r., zachowują swoją ważność na nową datę imprezy w 2022 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły.

Ugly Kid Joe, którzy zaczęli jako cover band Black Sabbath, szybko stali się jednym z najistotniejszych zespołów na kalifornijskiej scenie muzycznej.

Styl Ugly Kid Joe to połączenie hard rocka, southern, funku, rapu i thrashu. Zadebiutowali oni w 1991 roku z EP-ką "As Ugly As They Wanna Be" i szybko osiągnęli sukces, sprzedając ponad 2 miliony kopii i jednocześnie stając się najlepiej sprzedającą się debiutancką EP-ką na świecie.

Po kilku trasach koncertowych z takimi wykonawcami jak Black Sabbath, Def Leppard, czy Motörhead, Ugly Kid Joe wydali swoją pierwszą płytę, "America's Least Wanted" (1992), która dotychczas dwukrotnie pokryła się platyną w Stanach Zjednoczonych. To z niej pochodzi przebój "Everything About You".



Drugi album zespołu, "Menace to Sobriety" (1995), również spotkał się z pozytywnymi recenzjami na świecie, zdobywając tytuł albumu roku magazynu "Kerrang!". Jednak po problemach z wytwórnią i średnim przyjęciu następnej płyty "Motel California" (1996) Ugly Kid Joe wyruszyli na pożegnalną trasę koncertową i przerwali swoją działalność, z 5 milionami sprzedanych płyt na koncie.

Ugly Kid Joe powrócili w 2011 roku z nową EP-ką zatytułowaną "Stairway to Hell" i od tamtego czasu nieustannie są w trasie, odwiedzając zarówno ojczyste USA, jak i Australię czy Azję. W 2013 roku zawitali także do Polski, dając koncert na Przystanku Woodstock.

Wizyta w naszym kraju spodobała im się tak bardzo, że potem kilkakrotnie Amerykanie gościli u nas na koncertach klubowych.

Jesienią 2015 r. ukazał się studyjny album "Uglier Than They Used ta Be" dzięki kampanii w jednym z serwisów crowdfundingowych. W nagraniach grupę gościnnie wsparł Phil Campbell, gitarzysta Motörhead.

Unto Others jest jedną z najbardziej ekscytujących młodych formacji na muzycznej scenie. Zespół ten powstał w 2017 roku pod nazwą Idle Hands, a już rok później ukazała się EP-ka "Don't Waste Your Time". Ta amerykańska grupa łącząc gotycki heavy metal z punkową furią stworzyła nową, świeżą jakość, co najlepiej słychać na ich pierwszej studyjnej pełnowymiarowej płycie, "Mana" (2019). We wrześniu tego roku ukazał się drugi album grupy "Strength".