Massacre: Koncert w Poznaniu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Kultowy zespół Kama Lee (wokal, eks-Mantas / Death) zobaczymy 8 września na deskach poznańskiego klubu U Bazyla.

U boku słynnej grupy z Florydy zagra włoska formacja Necrosy spod znaku technicznego death metalu. Organizator polskiego koncertu Massacre - WiniaryBookings - zapowiada także supporty, których nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.



Bilety dostępne są w cenie 110 zł (10 zł więcej w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że Massacre wznowili działalność w 2019 roku, by dwa lata później wydać pierwszą od siedmiu lat płytę "Resurgence" w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records. Aktualnie zespół szykuje się do premiery nowej EP-ki "Mythos", która ujrzy światło dzienne 1 lipca.



Obecny skład Massacre uzupełniają basista Mike Borders; szwedzcy gitarzyści Rogga Johansson (m.in. Paganizer) i Jonny Pettersson (Wombbath); angielski gitarzysta Scott Fairfax (Mamoriam, eks-Cerabral Fix) oraz pochodzący z Norwegii perkusista Brynjar Helgeton (m.in. Crypticus, The Grotesquery).



"Behind The Serpent's Curse", nowy singel Massacre, możecie sprawdzić poniżej:



Clip