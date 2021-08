Massacre: Album "Resurgence" gotowy. Kiedy premiera?

"Resurgence", pierwszy od siedmiu lat longplay formacji ze słynnej Tampy, nagrano i wyprodukowano pod okiem szwedzkiego fachowca Dana Swanö (eks-Edge Of Sanity i Bloodbath). W proces miksowania czwartego albumu podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records włączył się także Szwed Jonny Pettersson, nowy gitarzysta Massacre.



Wśród gości usłyszymy Marka Grewe, byłego frontmana niemieckiego Morgoth; Dave'a Ingrama, wokalistę brytyjskiego Benediction; Andersa Oddena, lidera norweskiej grupy Cadaver; oraz Pete'a Slate'a, gitarzystę florydzkiego zespołu Druid Lord.



"Jedną z najważniejszych rzeczy we właściwym podejściu jest powrót do korzeni oldskulowego death metalu z brzmieniem z przełomu lat 80. i 90. Pod względem muzycznym płyta ta musiała zachować ten nostalgiczny styl retro" - podkreśla wokalista Kam Lee, były członek Mantas / Death, dla którego były to pierwsze nagrania w barwach Massacre od ćwierćwiecza.



Autorem okładki "Resurgence" jest ceniony amerykański artysta Wes Benscoter.



Aktualny skład Massacre uzupełniają basista Mike Borders, szwedzki gitarzysta Rogga Johansson (m.in. Paganizer), angielski gitarzysta Scott Fairfax (Mamoriam, eks-Cerabral Fix) oraz pochodzący z Norwegii perkusista Brynjar Helgeton (m.in. Crypticus, The Grotesquery).



Następca albumu "Back From Beyond" (2014 r.) ujrzy światło dzienne 22 października (CD, cyfrowo, na winylu i kasecie).



Z "The Innsmouth Strain", pierwszym singlem z płyty "Resurgence" Massacre możecie się zapoznać poniżej:



Oto program albumu "Resurgence":



1. "Eldritch Prophecy"

2. "Ruins Of R'lyeh"

3. "Innsmouth Strain"

4. "Whisperer In Darkness"

5. "Book Of Rhe Dead (Necronomicon Ex-Mortis)"

6. "Into The Far Off Void"

7. "Servants Of Discord"

8. "Fate Of The Elder Gods"

9. "Spawn Of The Succubus"

10. "Return Of The Corpse Grinder".