Marek Sierocki zaprasza do Kielc na Festiwal Muzyki Tanecznej

10 i 11 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się II Festiwal Muzyki Tanecznej. Na imprezę zaprasza dziennikarz i prezenter telewizyjny Marek Sierocki.

Marek Sierocki poprawdzi drugi dzień Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach /Artur Zawadzki / Reporter

To właśnie Marek Sierocki jest gospodarzem odbywającej się drugiego dnia Festiwalu "Szalonej Domówki Marka Sierockiego". Na tej imprezie dziennikarz muzyczny - wspólnie z pięknymi zwyciężczyniami konkursów Miss Polonia - Marceliną Zawadzką i Izabellą Krzan oraz Mateuszem Szymkowiakiem - poprowadzą taneczny show, podczas którego zabłysną zagraniczne gwiazdy muzyki dance.



Dzięki hitom takich wykonawców jak: Dr Alban, Limahl, Francesco Napoli, Fun Factory, Shaun Baker, Stefano Terrazino, Danzel czy Lou Bega ten wieczór zapowiada się dyskotekowo, ale i sentymentalnie. "Never Ending Story", "Celebration" czy "Mambo No. 5" to nieśmiertelne przeboje dyskotekowe, przy których bawią się całe pokolenia. Na koniec domówki swoje największe przeboje wyśpiewa zespół Bayer Full, który świętować będzie 35-lecie działalności artystycznej.



Spora niespodzianka czeka też na fanów Stachurskiego, który podczas wydarzenia także pojawi się w roli jubilata. Gościem specjalnym w tym dniu będzie wizytówka artystyczna stolicy regionu świętokrzyskiego - Kielecki Teatr Tańca.

Clip Stachursky DOSKOZZZA (Graphic Video)

Dzień wcześniej, 10 sierpnia, w sobotni wieczór, odbędzie się konkurs na Taneczny Przebój Roku 2019. O miano najlepszego tanecznego przeboju zmagać się będą najpopularniejsi twórcy polskiej muzyki disco: Akcent, Boys, Weekend, Baby Full, After Party, Andre, Łobuzy, Top Girls, Extazy, Mejk, Kordian, MiG oraz Classic. Poza konkursem wystąpią znamienici goście: Bayer Full i Piękni i Młodzi. Absolutnym hitem sobotniego programu będzie występ jednego z najpopularniejszych europejskich boysbandów - No Mercy. Ten wieczór poprowadzą: Edyta Herbuś, Norbi i Mateusz Szymkowiak.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Festiwalu, zgromadziła w Amfiteatrze Kadzielnia podczas pełne audytorium w łącznej liczbie ponad 11 000 uczestników.