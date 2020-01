Lordi powraca do Polski na jeden koncert [DATA, MIEJSCE, BILETY]

31 marca we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 wystąpią heavyrockowe potwory z grupy Lordi.

Lordi powraca do Polski / Krzysztof Zatycki / Agencja FORUM

Szeroka publiczność usłyszała o formacji z Finlandii za sprawą wygranej na Eurowizji 2006.

Zespół powstał w Rovaniemi z inicjatywy wokalisty, autora tekstów, pomysłodawcy i projektanta ekstrawaganckich kostiumów, występującego pod pseudonimem Mr Lordi.

Lordi początkowo było solowym projektem absolwenta szkoły filmowej i zawodowego charakteryzatora, który czerpał inspirację ze świata horroru i stylistyki spopularyzowanej przez zespół Kiss.

Świat usłyszał o zespole w 2002 roku, gdy po kilku latach poszukiwania wytwórni płytowej Lordi wydało swoją debiutancką płytę "Get Heavy", a promujący ją singel "Would You Love a Monsterman" wspiął się na sam szczyt fińskiej listy przebojów.



Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2006 horror-rockmani nadspodziewanie zdeklasowali popową konkurencję, z utworem "Hard Rock Hallelujah" zdobywając najwyższy wynik punktowy w całej historii tego festiwalu.

W 2018 r. ukazał się najbardziej skandalizujący jak dotąd, dziewiąty album zespołu, zatytułowany "Sexorcism". Lordi w 2019 r. był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą.



W ub. wakacje z grupą rozstał się przebrany za człowieka-byka basista Mr OX. Na jego miejsce w składzie pojawił się Hiisi.

31 stycznia do sklepów trafi nowy album "Killection". Tym razem Mr Lordi postanowił stworzyć fikcyjną kompilację przebojów istniejącego w alternatywnej rzeczywistości zespołu, działającego na początku lat 70. XX wieku. Trasa koncertowa, której elementem będzie występ we Wrocławiu, to wg oficjalnych zapowiedzi m.in. nowe pomysły i nowe kostiumy.



Bilety na koncert we Wrocławiu kosztują 88 zł (I pula).