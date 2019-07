Lauryn Hill na koncercie w Katowicach

Ikona współczesnej czarnej muzyki, Ms. Lauryn Hill, już 25 sierpnia, zagra jedyny koncert dla polskiej publiczności. Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a usłyszymy m.in. największe przeboje z obsypanej wieloma nagrodami płyty "The Miseducation of Lauryn Hill" i utwory z dorobku The Fugees przy akompaniamencie live bandu.

Lauryn Hill zagra koncert w Polsce /

Lauryn Hill to jedna z najbardziej popularnych amerykańskich piosenkarek soul / R&B.



Była wokalistka nagradzanego zespołu The Fugees, jest autorką jednej z płyt wszech czasów.



Jej multiplatynowy album - "The Miseducation of Lauryn Hill" - błyskawicznie podbił serca słuchaczy, krytyków i listy przebojów. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard 200, zdobywając 10 nominacji do Nagrody Grammy, z czego aż pięć statuetek trafiło do rąk Lauryn.



W 2015 roku Lauryn Hill została wprowadzona do Us Library of Congress.

Bilety na wydarzenie w cenie od 200 złotych trafiły już do sprzedaży.