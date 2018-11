Kraftwerk pierwszą gwiazdą Tauron Nowa Muzyka 2019 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Headlinerem 14. edycji Tauron Nowa Muzyka w Katowicach będzie niemiecka grupa Kraftwerk.

Kraftwerk powraca do Polski /Mateusz Owsianny / East News

Kraftwerk zainspirowali Aphex Twina, Davida Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, New Order i tysiące innych artystów. Wciąż pozostają niezwykle aktualni. Ostatni album Kraftwerk - "3-D The Catalogue" - został w styczniu uhonorowany statuetką Grammy. Dzięki połączeniu muzyki, performance'u i technologii występy Kraftwerk na żywo to multimedialne dzieło sztuki.

Pionierzy electro pojawią się w Katowicach 21 czerwca 2019 r.



Multimedialny projekt Kraftwerk został założony w 1970 roku przez Ralfa Hüttera i Floriana Schneidera. To właśnie oni otworzyli elektroniczne Kling Klang Studio w Düsseldorfie w Niemczech, gdzie ułożyli i nagrali wszystkie albumy Kraftwerk.

W połowie lat 70. Kraftwerk zdobył międzynarodowe uznanie dla swoich rewolucyjnych, elektronicznych pejzaży dźwiękowych. Stali się rozpoznawalni dzięki swoim muzycznych eksperymentom z robotyką i innymi technicznymi innowacjami. Ze swoją wizją przyszłości Kraftwerk stworzył ścieżkę dźwiękową dla cyfrowej ery XXI wieku.

Ich kompozycje, w których użyte zostały innowacyjne techniki, syntetyczne głosy i skomputeryzowane rytmy, miały ogromny, międzynarodowy wpływ na niemalże wszystkie gatunki muzyczne: od electro po hip hop, przez techno do synthpopu.

W swoich występach na żywo, Kraftwerk - w składzie: Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert, Falk Grieffenhagen - pokazują wiarę w zasługi zarówno ludzi, jak i maszyn.



Począwszy od retrospektywy ich "Katalogu" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku w 2012 roku, w ostatnich latach Kraftwerk zatoczył pełne koło z powrotem do swoich korzeni w ramach sceny artystycznej w Düsseldorfie z końca lat 60. Łącząc muzykę ze swoim występem, ich koncerty 3-D są prawdziwymi "Gesamtkunstwerk" - pełnymi dziełami sztuki.

Oprócz Muzeum Sztuki Nowoczesnej Kraftwerk wystąpił także m.in. w Tate Modern Turbine Hall w Londynie, Akasaka Blitz w Tokio, Opera House w Sydney, Walt Disney Concert Hall w Los Angeles i Neue Nationalgalerie w Berlinie.



W 2014 roku Ralf Hütter i jego były partner zostali uhonorowani nagrodą Grammy za całokształt twórczości.



Tauron Nowa Muzyka odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2019 r. w katowickiej Strefie Kultury.

Karnet 3-dniowy (20-22.06.2019)



Okresy sprzedaży:

Do 31.03.2019: 309 zł

01.04.2019 - 08.05.2019: 349 zł

09.05.2019 - 20.06.2019: 389 zł

Karnet 2-dniowy (21-22.06.2019)

Okresy sprzedaży:

22-23.11.2018 (pula promocyjna CZORNY PIŌNTEK): 199 zł

24.11.2018 (lub po wyczerpaniu puli CZORNY PIŌNTEK) - 31.01.2019: 229 zł

01.02.2019 - 31.03.2019: 269 zł

01.04.2019 - 08.05.2019: 299 zł

09.05.2019 - 21.06.2019: 329 zł



Bilet 1-dniowy (21.06 lub 22.06.2019)

Okresy sprzedaży:

Do 31.03.2019: 179 zł

01.04.2019 - 14.06.2019: 199 zł

15.06.2019 - 22.06.2019: 229 zł.