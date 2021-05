Koncert "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi" w Polsacie. Co wydarzyło się na Jasnej Górze? [RELACJA]

Krzysztof Cugowski, Arka Noego, Cleo i Eleni to tylko niektóre gwiazdy występujące podczas koncertu "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi". Wydarzenie z Jasnej Góry w Częstochowie z okazji święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski transmitował Polsat.

Jedną z gwiazd koncertu był Krzysztof Cugowski /Łukasz Kalinowski /East News

Data i miejsce koncertu nie były przypadkowe - 3 maja kościół katolicki w Polsce obchodzi ważne święto, które wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

To nawiązanie również do ważnych wydarzeń z historii Polski: ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy też wybuchu III Powstania Śląskiego w 1921 roku, którego efektem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Koncert "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi" był podziękowaniem Maryi za opiekę podczas trudnego czasu izolacji i walki z koronawirusem, a także prośbą o dalszą opiekę w czasach pandemii.

Całość prowadził jeden z najpopularniejszych prezenterów Polsatu - Krzysztof Ibisz.

"To miejsce dla nas szczególne. Tu biją serca Polaków. Tu od prawie 640 lat pielgrzymujemy, żeby powierzyć nasz los Matce Bożej" - mówił Ibisz.



Na scenie wystąpiły gwiazdy, które deklarują swoje przywiązanie do wiary i tradycji: Stanisława Celińska, Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Arka Noego, Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki, Pectus, Eleni i Cleo.

Artystom towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Kierownikiem muzycznym koncertu był Marcin Pospieszalski - wybitny kompozytor, muzyk od dzieciństwa związany z Jasną Górą, mieszkaniec Częstochowy.

Wydarzenie rozpoczęła "Barka", ulubiona pieśń papieża Jana Pawła II, w wykonaniu wszystkich gwiazd.

Później Andrzej Lampert wykonał "Z dawna Polski Tyś królową".

Dziecięcą energię wprowadziła dowodzona przez Roberta "Litzę" Friedricha Arka Noego w utworach "Czarna Madonno" i "Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały może świętym być)".

Kolejno na scenie zaprezentowali się Eleni ("Gwiazdo śliczna, wspaniała"), Cleo ("Była cicha i piękna jak wiosna"), Krzysztof Cugowski ("Chwalcie łąki umajone"), Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki ("Po górach, dolinach"), Andrzej Lampert ("O Dio, tu sei il mio Dio", "Weź w swą opiekę"), a pierwszą część zakończyła grupa Pectus ("Abba ojcze" z tekstem napisanym przez dominikanina, ojca Jana Górę).

Drugą część rozpoczęła "Bogurodzica", najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki i pierwszy hymn Polski. Chór wykonał także "Apel Jasnogórski".



Widzowie usłyszeli także takie utwory, jak m.in. "Mama Królowa", "Tato (Nie boję się, gdy ciemno jest)" w wykonaniu Arki Noego, "Serdeczna Matko, opiekunko ludzi" Kapeli Sebastiana Karpiela-Bułecki, "Matko najświętsza, do serca Twego" Stanisławy Celińskiej, "Matko Kościoła" Andrzeja Lamperta i "Ave Maria" Krzysztofa Cugowskiego.

Na koniec koncertu ponownie zabrzmiała "Barka", zaśpiewana przez wszystkich wykonawców i z odtworzonym z taśmy głosem zmarłego 5 kwietnia Krzysztofa Krawczyka, a także pieśń "Panience na dobranoc".