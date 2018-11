Koncert dla Niepodległej w Warszawie: Co zaśpiewa Paweł Kukiz?

W sobotę 10 listopada na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się specjalny Koncert dla Niepodległej. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości na scenie pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Paweł Kukiz, Ewa Farna, MArek Piekarczyk, Krzysztof Cugowski, Kamil Bednarek, Natalia Nykiel i Natalia Szroeder.

Paweł Kukiz wystąpi podczas Koncertu dla Niepodległej /Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press / East News

"Przypomnimy utwory, które towarzyszyły Legionom Polskim, walczącym na Monte Cassino żołnierzom i cywilom broniącym stolicy w Powstaniu Warszawskim. Nie zabraknie piosenek, które dodawały nadziei walczącym z totalitarną władzą, a także tych, które towarzyszyły chwilom radosnym - na dancingach i w dyskotekach. W trakcie Koncertu dla Niepodległej każdy Polak przeżyje chwile wzruszenia i radości, bo - jak głosi hasło obchodów stulecia odzyskania niepodległości - Niepodległa jest dla wszystkich!" - czytamy w zapowiedzi.

Przed koncertem okolicznościowe orędzie wygłosi prezydent RP Andrzej Duda.

Koncert dla Niepodległej rozpocznie Natalia Sikora wzruszającą piosenką, napisaną w przeddzień wybuchu stanu wojennego. W kolejnych odsłonach publiczność usłyszy m.in. pieśni legionowe, utwory powstańcze, piosenki okupacyjnej Warszawy i wspomnienie ofiar Holocaustu.

W kolejne dekady przeniesie słuchaczy Maryla Rodowicz, która wykona największe przeboje gwiazd piosenki młodzieżowej lat 60. Krystyna Prońko zaprezentuje w nowej aranżacji "Mury" Jacka Kaczmarskiego - jednego z najważniejszych artystów solidarnościowej rewolucji.

W klimaty podziemnych koncertów przeniesie Paweł Kukiz, a Wojciech Cugowski i Damian Ukeje przypomną utwór "To wychowanie", który był krytyką fasadowego patriotyzmu propagowanego przez komunistyczne państwo. W programie pojawią się też "Arahja" zespołu Kult przygotowane przez Ewę Farnę oraz "Chcemy być sobą" Perfectu śpiewane przez Krzysztofa Cugowskiego.

50 lat Pawła Kukiza 1 9 Urodzony 24 czerwca 1963 roku w Paczkowie w województwie opolskim artysta zaczynał karierę w założonym w 1981 roku zespole CDN, w którym występował u boku m.in. gitarzysty Leszka Cichońskiego. Rok później powstała znana z utworu "Ołowiane głowy" grupa Hak, która po rozpadzie przemieniła się w słynną formację Aya RL (fot. Mariusz Przygoda) Autor zdjęcia: Źródło: FORUM 9

Własne aranżacje znanych utworów przygotowali też Kamil Bednarek, Aleksandra Kurzak, Adam Bałdych, L.U.C., Natalia Nykiel i Natalia Szroeder. Na scenie zobaczymy też m.in. Marka Piekarczyka, Michała Kowalonka, Andrzeja Lamperta, Olgę Szomańską, Warszawskie Combo Taneczne i zespół SBB.

W porannej rozmowie z RMF FM Paweł Kukiz powiedział, że nie zdradzi, jakie piosenki zaśpiewa w Warszawie ("tajemnica służbowa").

"Całe obchody tej rocznicy to jeden wielki skandal. To jest sto lat niepodległej Polski. Doprowadzenie przez polityków ze wszystkich opcji do sytuacji takiej, gdzie mamy do czynienia ze straszliwym bałaganem, z jakimś brudem, bo trudno to inaczej nazwać, jest rzeczą okropną. Nawet wysnuwam sobie teorie spiskowe, że być może PiS w ostatniej chwili przestraszyło się jednej rzeczy - zagrożenia bezpieczeństwa. Uważam, że obecnie bezpieczeństwo państwa jest zagrożone ze względu na sytuację w policji" - powiedział śpiewający poseł.