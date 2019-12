Koncert Alt-J w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Brytyjski zespół Alt-J wystąpi w Polsce latem 2020 roku.

Za specyficzne brzmienie Alt-J odpowiada m.in. wokal Joe Newmana /Andrew Benge/Redferns /Getty Images

Koncert zaplanowany jest na 17 lipca 2020 roku w warszawskiej hali Expo XXI.

Alt-J to grupa założona w 2007 roku w Leeds. Wykonuje muzykę będącą kombinacją elektroniki, folku i alternatywnego rocka.

Zespół stworzyli: Gwil Sainsbury (gitara basowa), Joe Newman (gitara, główny wokal), Gus Unger-Hamilton (instrumenty klawiszowe, wokal) i Thom Green (instrumenty perkusyjne).

Formacja zaistniała w 2012 roku dzięki płycie "An Awesome Wave".

Później wydali jeszcze dwa longplaye: nominowany do nagrody Grammy "This Is All Yours" (2014) i "Relaxer"(2017). Stworzyli także remiks album "Reduxer", na który w roli gości zaprosili m.in. takie gwiazdy jak Pusha T czy Danny Brown.

Obecnie zespół tworzą: Joe Newman (gitara, wokal), Gus Unger-Hamilton (klawiatura, wokal), Thom Green (perkusja).

Sprzedaż biletów na koncert w Warszawie ruszy 11 grudnia (środa) o godzinie 10.

