Kazik Staszewski przekazał smutne wieści. Chodzi o koncerty

"Z przykrością informujemy, że z uwagi na chorobę Kazika (problemy z głosem) dzisiejszy koncert zespołu KAZIK we Wrocławiu zostaje przeniesiony na 25 lutego 2024 (niedziela)" - czytamy na oficjalnym profilu wokalisty.

Z tego samego powodu przeniesiono również weekend z Kazikiem w Krakowie - sobotni koncert z Kwartetem ProForma na 22 kwietnia, a niedzielny solowy na 21 kwietnia.

Kazik i jego problemy zdrowotne

Najbliższy występ wokalisty - tym razem z grupą Kult - ma się odbyć 18 stycznia w Krynicy. Kolejna seria (w sumie 17 występów) już w ramach akustycznej trasy zaplanowana jest na początek marca.

Z kolei 19 stycznia w Bielsku-Białej Kazik ma pojawić się z Kwartetem ProForma.

"Mam swoje lata i czasami głos odmawia posłuszeństwa, gdy gra się sześć koncertów z rzędu, a nie są one krótkie. (...) Nie dbam o swój głos i to jest bardzo nierozsądne - piję alkohol, palę, to na pewno nie pomaga. Szereg różnych czynników składa się na laryngologiczne problemy" - mówił kilka lat temu w rozmowie z Antyradiem.