Organizatorzy tłumaczą, że Juwenalia są Krakoskie, bo zgodnie z tym jak mówi się w tym mieście, odbywać się będą przede wszystkim na polu.

Święto studentów pod Wawelem (13-19 maja) podzielone będzie na kilka stref. Jak wygląda plan imprezy?

Juwenalia Krakoskie - kto zagra?

Strefa Plaża (na boiskach sportowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica) stoi w tym roku pod znakiem wielkich powrotów. Na AGHowej scenie wystąpią artyści, którzy w poprzednich latach rozkręcili najlepsze imprezy w tej części Krakowa. 14 maja koncertową część Juwenaliów rozkręci Golec uOrkiestra, których występ odbędzie się w Klubie Studio w ramach obchodów 60-lecia Miasteczka Studenckiego AGH.

Kolejnego dnia na plażowej scenie królować będzie rap, a o zabawę zadbają: Avi, Kizo, Szpaku i Blaga. JuweCzwartek ogłosili "małym Woodstockiem" - wystąpią Bracia Figo Fagot, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa i... Majka Jeżowska.

Co czeka krakowską publiczność w piątek? Na plażową scenę powrócą Myslovitz oraz Skytech. Ponadto swój debiut zaliczy góralski zespół Baciary oraz rodzima Orkiestra Reprezentacyjna AGH, a wieczór zakończy międzynarodowa gwiazda - duet Fast Boy. Ostatniego koncertowego dnia Juwenaliów (18 maja) powrót do Krakowa zaliczy długo wyczekiwany The Dumplings, którzy wystąpią ramię w ramię z ulubieńcami studenckiej publiczności: Kultem oraz Dżemem (z Sebastianem Riedlem w roli nowego wokalisty).

Za Strefę Żaczek odpowiada Uniwersytet Jagielloński. Na początek studentów czeka popowy dzień, podczas którego pojawią się Kathia, Julia Rocka oraz Kwiat Jabłoni. 16 maja nieco mocniejsze brzmienia spod znaku Sad Smiles, WaluśKraksaKryzys oraz Darii Zawiałow. Następny dzień to gratka dla fanów hip hopu - wystąpią Miętha, Kubańczyk, Kinny Zimmer i Young Igi. Całość zamknie sobotni koncert gwiazd polskiego rocka - zagrają grupy Strachy na Lachy oraz T.Love.

Najmniejsza ze stref - Strefa Polibuda - w tym roku nieznacznie zmienia swoją lokalizację, aby móc przyjąć jeszcze więcej uczestników! Tym razem dwa koncertowe dni (17-18 maja) odbędą się na Lotnisku Rakowice na Czyżynach. W pierwszym terminie pojawią się Lordofon, Pidżama Porno i Lady Pank. Drugi dzień to już gwiazdy rapu - PRO8L3M, Kaz Bałagane, ARNE oraz Molly.

Juwenalia Krakoskie to nie tylko koncerty. Pierwszego dnia święta studentów przygotowano dwa filmy w ramach Małopolskiego Juwenaliowego Kina Plenerowego. Na ten moment organizatorzy nie zdradzają tytułów, a może to decyzja należy do widzów? Tego samego dnia w Klubie Gwarek zaznamy również kultury w nieco zmienionej formie, podczas Paint&Beer, czyli malowaniu przy piwie. Tematem będzie Miasteczko Studenckie, które tego roku obchodzi swoje 60-lecie. Dzień zwieńczymy tradycyjnym Śpiewograniem również w Klubie Gwarek.

Tradycją Juwenaliów jest też Korowód, który przejdzie spod Klubu Studio, by zakończyć przemarsz na Placu Szczepańskim. Uczestnicy przebierają się w różne kreatywne stroje. Nie brakuje bohaterów, baśniowych księżniczek czy rycerzy.

