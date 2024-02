Justin Timberlake powraca do Polski po dekadzie. Trasę rozpocznie w Krakowie [BILETY]

Justin Timberlake w 2024 roku po raz pierwszy od pięciu lat staje na scenie przed fanami. Ostatnio koncertował w ramach "The Man of The Woods Tour" (2018/19), ale od jego koncertu w Gdańsku mija aż 10 lat. Wyczekiwanie fanów w końcu się zakończyło, bo już 26 lipca 2024 roku wokalista wystąpi w Krakowie.

Trasa koncertowa promuje nowy album artysty, "Everything I Thought It Was", który ukaże się 15 marca. Znany muzyk, aktor i artysta Justin Timberlake ogłosił koncerty w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród europejskich przystanków muzyka są m.in. Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Dania czy Francja. Przy okazji tego ogłoszenia ukazał się kolejny singel z nadchodzącej płyty, "Drown".

Tekst piosenki napisali: Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon, a wyprodukowali ją: Timberlake, Louis Bell i Cirkut (Maroon 5, The Weeknd).

W sumie w tym roku Timberalke zagra aż 67 koncertów na całym świecie - te w USA cieszą się szczególną popularnością, a krótko po rozpoczęciu sprzedaży fani wykupili wejściówki na 22 z nich. W sumie sprzedało się ponad 550 tys. biletów.

Podczas koncertów artysta zaprezentuje swoje najnowsze utwory z nadchodzącego albumu "Everything I Thought It Was", ale także największe przeboje z całej, dotychczasowej kariery. W zeszłym miesiącu Timberlake wydał swój singel i teledysk "Selfish", który zdobył ponad 57milionów odtworzeń na całym świecie i ponad 14 milionów wyświetleń na YouTube. Justin Timberlake wystąpił również jako gość specjalny w programie NBC Saturday Night Live, gdzie wykonał zarówno "Selfish", jak i "Sanctified", który powstał we współpracy z Tobe Nwigwe.

Justin Timberlake - koncert w Polsce 2024: Bilety

Bilety na wydarzenie trafią do przedsprzedaży 28 lutego (dla klientów CitiHandlowy), a dla użytkowników Ticketmaster już 29 lutego o godz. 10. Dobę później trafią do ogólnej sprzedaży na stronie internetowej artysty oraz organizatora, firmy LiveNation. Do sprzedaży trafią także różnorodne pakiety VIP.

Justin Timberlake "THE FORGET TOMORROW" - lista koncertów w Europie 2024

Fri Jul 26 - Krakow, PL - TAURON Arena Kraków

Tue Jul 30 - Berlin, DE - Uber Arena

Sat Aug 03 - Antwerp, BE - Sportpaleis Antwerpen

Wed Aug 07 - Birmingham, UK - Utilita Arena

Thu Aug 08 - Manchester, UK - Co-op Live

Sun Aug 11 - London, UK - The O2

Thu Aug 15 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome

Wed Aug 21 - Munich, DE - Olympiahalle

Sun Aug 25 - Cologne, DE - Lanxess Arena

Thu Aug 29 - Copenhagen, DK - Royal Arena

Mon Sep 02 - Stockholm, SE - Tele2 Arena

Wed Sep 04 - Hamburg, DE - Barclays Arena

Fri Sep 06 - Lyon - Décines, FR - LDLC Arena

Justin Timberlake - kim jest?

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancki album solowy "Justified" - a także za swój projekt z Jayem-Z.

Zdobył ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za pamiętne występy w "Saturday Night Live". Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanym fenomenie DreamWorks "TROLLE" i "TROLLE 3" z2023 roku.

Jego przebój "Can't Stop the Feeling!" z tego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna".