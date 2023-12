W tym roku po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

Pol'and'Rock 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal? [DATA, MIEJSCE]

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników za rok - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 r. Wielu uczestników liczy, że jubileusz będzie huczny. Według szacunkowych obliczeń tegoroczna edycja przyciągnęła kilkaset tysięcy fanów.

Pierwszą zagraniczną gwiazdą ogłoszono amerykańską metalcore'ową grupę Motionless in White. Teraz kilkaset zachwyconych komentarzy wywołała informacja, że w Czaplinku zagra także niemiecka formacja Electric Callboy.

"Pisaliście o nich często, to jedno z Waszych największych festiwalowych marzeń, a my je właśnie spełniamy! Genialna mieszanka muzyki elektronicznej, popu i ciężkich, rockowych brzmień. Nietuzinkowy wygląd i zaraźliwa energia. Znaleźli receptę na sukces, a ich koncerty zostawiają trwały ślad w pamięci słuchaczy!" - czytamy we wpisie.

"Nie regulujcie odbiorników, to się dzieje naprawdę" - dodają organizatorzy.

Działająca do 2022 r. pod nazwą Eskimo Callboy (do zmiany doszło, gdy muzycy uznali, że nazwa jest obraźliwa w stosunku do rdzennych mieszkańców Arktyki) formacja łączy elektronikę z metalcore'em. Sami twierdzą, że nie czują się częścią sceny hardcore'owej. W tekstach pojawiają się tematy imprez i seksu, ale muzycy podkreślają, że należy traktować je jako wyraz prześmiewczej satyry.

Od 2022 r. drugim wokalistą (obok mającego polskie korzenie Kevina Ratajczaka) jest Nico Sallach, który zastąpił Sebastiana "Sushi" Bieslera. Już z Sallachem w składzie zespół wypuścił szósty album "Tekkno", który osiągnął największy komercyjny sukces. Płyta trafiła na szczyt niemieckiej listy przebojów.



Clip Electric Callboy Hypa Hypa

"Jak na razie ogłaszacie same petardy! A to dopiero początek", "Ale będzie pogo", "Łooo Panie Jureczku jak mnie pan teraz zaimponował", "Z grubej rury", "Będzie sztos", "Genialnie, na taki koncert muszę zawczasu popracować nad kondycją" - czytamy w komentarzach pod ogłoszeniem.

Dodajmy, że grupa w ramach promocji płyty "Tekkno" w marcu tego roku dała trzy koncerty w Polsce, odwiedzając Wrocław, Warszawę i Gdańsk.

Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W tym roku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).