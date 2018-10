John Mayall powraca do Polski. Dwa koncerty w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jubileuszowa trasa "85th Anniversary" legendarnego brytyjskiego muzyka Johna Mayalla obejmie również dwa koncerty w Polsce.

John Mayall powraca do Polski /Rich Fury /Getty Images

John Mayall to brytyjski multiinstrumentalista, kompozytor, bluesman i pionier muzyki rockowej. Jego zespół Bluesbreakers był początkiem kariery dla takich muzyków jak: Eric Clapton, Jack Bruce (przed założeniem Cream) Mick Fleetwood z Fleetwood Mac oraz Mick Taylor z The Rolling Stones.

Pod koniec lat 60., gdy większość bluesowych zespołów w Wielkiej Brytanii zaczęła grać muzykę rock and roll, John Mayall przeprowadził się do USA, skąd wywodził się blues. Tam kontynuował muzyczną kooperację m.in. z muzykami Larrym Taylorem i Harveyem Mandelem (Canned Heat).

Prekursor muzyki rockowej, uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego,regularnie odwiedza nasz kraj. W 2019 r. zagra w Warszawie (Klub Stodoła, 17 marca) i Krakowie (Klub Studio, 18 marca).

"Trochę czasu upłynęło od naszej ostatniej podróży do Europy. Tęskniłem za byciem tam i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że wracamy na trasę po Europie na początku 2019 roku. Jak pewnie wiecie, Carolyn Wonderland dołączy do nas ze swoim niesamowitym talentem do gry na gitarze, a Greg Rzab i Jay Davenport będą odpowiedzialni za sekcję rytmiczną tak jak do tej pory" - zapowiada John Mayall.

"Do sklepów trafi również nowy album, który jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ pojawi się na nim kilku moich ulubionych gitarzystów. Wszyscy powinni być wam znani - Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson i Steven Van Zant. Jestem bardzo dumny z tego, że wszyscy zgodzili się wziąć udział w nagraniu najnowszego albumu 'Nobody Told Me'" - dodaje muzyk, który 29 listopada skończy 85 lat.

"Ponownie ruszam w trasę, aby pokazać, że blues jest tak samo silny jak zawsze. Do zobaczenia wkrótce" - kończy Mayall.



Bilety w cenie od 130 zł trafią do regularnej sprzedaży 17 października o godz. 10.