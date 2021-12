John Legend jest laureatem Oscara za utwór "Glory", który nagrał z raperem Commonem do filmu "Selma". Muzyk był także wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy (33 nominacje), zdobył 12 z nich. Wokalista tworzy w nurcie popu, R&B i soulu. Jego fani w Polsce już zacierają ręce, bo właśnie ogłoszono, że zagra swój pierwszy koncert w Polsce! Odbędzie się od 28 czerwca 2022 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety na wydarzenie będą w sprzedaży od 14 grudnia 2021 roku od godziny 10. Ceny zaczynają się od 189 złotych.

Wideo Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend perform "The Prayer" | OW:TAH

Muzyk promuje swój album "Bigger Love", który jest "celebracją emocji, radości, nadziei i delikatności". Utwory zawarte na płycie są nośnikami światła i miłości w czasach, które - jak mówi sam artysta - wydają nam się końcem świata. Magazyn "Rolling Stone" napisał o tytułowym kawałku: "To popowa piosenka, która idealnie nadaje się na parkiety - tryska radością nawet w tych trudnych czasach".

Clip John Legend Bigger Love

Sam wokalista skierował do fanów takie słowa: "Nie mam złudzeń, że muzyka może ocalić świat lub rozwiązać światowe problemy, ale zawsze zwracałem się do muzyki, kiedy miałem trudniejszy okres i wiem, że wielu z Was robi tak samo. Dlatego nie mogłem się doczekać, aż zaprezentuję światu ten album. Mam nadzieję, że po raz kolejny podniesie Was na duchu, wypełni Wasze serca miłością, inspiracją i da Wam coś, do czego można tańczyć albo trzymać się za ręce".

John Legend poza działalnością muzyczną angażuje się także w akcje społeczne - m.in. utworzył ruch #FREEAMERICA, który ma na celu pomagać niesłusznie oskarżonym w więzieniach.