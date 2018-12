Jamiroquai wraca do Polski w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

23 maja 2019 r. w Tauron Arenie Kraków wystąpi grupa Jamiroquai, pionierzy gatunku future folk.

Na czele Jamiroquai stoi Jay Kay /Frazer Harrison /Getty Images

W styczniu 2017 roku Jamiroquai zapowiedzieli powrót po siedmiu latach milczenia z nową płytą pt. "Automation". Na pierwszy singel wybrano utwór tytułowy.

Ósmy studyjny album Brytyjczyków promowały także utwory "Cloud 9", "Superfresh", "Summer Girl" i "Night Out in the Jungle".

Na początku tego roku ekipa wokalisty Jaya Kaya wypuściła niepublikowany wcześniej numer "Now We Are Alone".

Działający od początku lat 90. zespół sprzedał ponad 26 mln płyt na całym świecie.

Wideo 2018 UNRELEASED TRACK: "Now We Are Alone"

Uwielbiany przez rzesze fanów w Polsce i na świecie zespół został założony na początku lat 90 przez charyzmatycznego Jay Kaya.

Do największych przebojów należą m.in. "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" i "Deeper Underground".

Clip Jamiroquai Virtual Insanity

Bilety na koncert w Krakowie dostępne od 7 grudnia (godz. 10) w cenie: miejsca stojące: 269 zł (płyta); miejsca siedzące: 149 zł (strefa C), 229 zł (strefa B), 289 zł (strefa A), 899 zł (strefa VIP).

Clip Jamiroquai Cloud 9

