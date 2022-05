James Blunt popularność zyskał po wydaniu utworu "You're beautiful". Fani nazwali go jednym z najbardziej autentycznych muzyków pop obecnych czasów. Czym gwiazda zaskoczy nas na koncercie w Polsce? Jak dojechać na jego występ, który odbędzie się 29 maja w Atlas Arenie w Łodzi? Dowiedzmy się kilku informacji o miejscu wydarzenia oraz o samym artyście.

James Blunt w Polsce. Kariera i sukces popowych ballad

James Blunt już lata temu podbił serca wielu Polaków. Z każdym rokiem i wystąpieniem (których w Polsce miał już aż pięć) poszerza grono wiernej publiczności. Jest specjalistą od ballad, których z pewnością nie zabranie na jego koncercie. Zadebiutował w 2004 roku albumem "Back to Bedlam", a rok później podbił serca fanów utworem "You're beautiful". Pierwszy koncert piosenkarza w Polsce miał miejsce w 2009 roku w Warszawie. W trakcie koncertu w Łodzi jest szansa na posłuchanie takich utworów jak "Carry You Home", "Goodbye My Lover", "Love Under Pressure" czy "Bonfire Heart". Oprócz tego możemy liczyć na niezliczoną liczbę dowcipów ze strony artysty oraz atrakcje od organizatorów wydarzenia. W Atlas Arenie w Łodzi zostanie dla uczestników udostępniona fotobudka oraz stoisko z gadżetami związnymi z działalnością artysty.

Reklama

Mistrz ballad uwielbia wracać do naszego kraju. W trakcie koncertu w Gliwicach sam zaczął chwalić Polskę oraz polską publiczność.

"Zawsze uwielbiam tu przyjeżdżać. Publika wspaniale mnie tu odbiera, zawsze ciepło wita i śpiewa moje piosenki. Do tego piękno Waszych miast i ich historia niesamowicie mnie intrygują i przyciągają" James Blunt na koncercie w Gliwicach

James Blunt w Polsce. Jak dojechać samochodem na Atlas Arenę?

Atlas Arena Łódź znajduje się przy alei ks. bp. Władysława Bandurskiego 7. Jest to miejsce nieopodal Rezerwatu przyrody Polesie Konstantynowskie. Jak dojechać na Atlas Arenę samochodem?

Wideo youtube

Od północnej części Łodzi możemy kierować się Konstantynowską, dalej Szczecińską obok Lasu Okręglik. Kierujemy się ku OBI na Rydzowej, a następnie w kierunku sklepu Action przy ulicy Traktorowej. Odbijamy w Rąbieńską, przejeżdżamy przy cmentarzu przez ulicę Wieczność, dalej Srebrzyńską. Skręcamy w aleję Unii Lubelskiej, z której będzie widoczny zjazd na Atlas Arenę.

Fani Jamesa Blunta ze wschodniej części kraju powinni jechać w kierunku Autostrady Bursztynowej i OBI przy ulicy Rokocińskiej. Następnie prosto, przez Piłsudskiego. Przejeżdżamy obok Galerii Łódzkiej i wjeżdżamy w Bandurskiego, gdzie jest wjazd na parking Atlas Areny. Od południa najszybszą drogą będzie odbicie w Stanisława Dubois za Portem Łódź, a dalej kierując się ulicą Denną. Jedziemy prosto do Maratońskiej, z której wjedziemy na Unii Lubelskiej. Zachodniej części Łodzi zalecamy przejazd ulicą Łódzką. Dalej należy kierować się Konstantynowską i za parkiem zjechać w prawo w aleję Unii Lubelskiej.

Kompleks Atlas Areny, Sport Areny oraz Stadionu Miejskiego oferuje aż 5 punktów parkingowych. Parking, z którego będzie najbliżej na koncert Jamesa Blunta ma wjazd od strony Unii Lubelskiej. Oznakowany jest bramą numer 3 oraz 4. Cena za parking uzależniona jest od odbywającego się wydarzenia. Koszt zostawienia samochodu na czas koncertu na parkingu Atlas Areny wynosi 20 zł.

Wideo youtube

Można również pozostawić samochód na darmowym parkingu nieopodal Atlas Areny. Najlepszym miejscem jest parking wzdłuż alei Unii Lubelskiej, a którego na miejsce koncertu mamy 15 minut piechotą. Możemy również pozostawić samochód bliżej - przy ulicy Srebrzyńskiej czy obok dworca PKP Łódź Kaliska.

James Blunt w Polsce. Jak dojechać pociągiem na Atlas Arenę?

Najlepszym, a zarazem najszybszym sposobem na dostanie się na Atlas Arenę, dojeżdżając do Łodzi pociągiem będzie dojazd do Dworca PKP Łódź Kaliska. Wychodząc z niego dostajemy się bezpośrednio na parking kompleksu. Do samego budynku koncertu od dworca dzieli nas zaledwie 400 metrów. Istnieje również możliwość dojazdu ze stacji Łódź Retkinia. Z niej natomiast czeka nas przejazd autobusem linii 86 w kierunku Szpital CKG. Z autobusu wysiadamy na przystanku Bandurskiego - Atlas Arena.

James Blunt w Polsce. Jak dojechać komunikacją miejską na koncert?

Najbliżej do wejścia na teren koncertu jest z przystanku Bandurskiego - Atlas Arena. Dojeżdżają na niego autobusy linii:

6. - kierunek Parzęczewska/Staffa lub Dw. Łódź Kaliska,

- kierunek Parzęczewska/Staffa lub Dw. Łódź Kaliska, 86 - kierunek Szpital CKD oraz Kusocińskiego,

- kierunek Szpital CKD oraz Kusocińskiego, 99 - kierunek 11 listopada oraz Retkinia.

Jednorazowe bilety komunikacji miejskiej kosztują 4 lub 5 zł. Zależy to od długości ważności naszego biletu. Istnieje również możliwość zakupu biletu jednodniowego w kwocie 16 zł.

Należy pamiętać, że otwarcie bram na koncert Jamesa Blunta będzie miało miejsce o godzinie 18:15, natomiast sam koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Do Atlas Areny wejść możemy wejściem nr 1 oraz nr 14.

Więcej newsów o gwiazdach i muzycznych wydarzeniach, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętsze wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku Interia Muzyka .

***

Zobacz też:

Krzysztof Skiba ostro o Andrzeju Dudzie. "Mam odruch wymiotny"

Eurowizja 2022: Kalush Orchestra wystawili na aukcję nagrodę z konkursu

"Jennifer Lopez: Halftime": Od tej strony nikt jej nie znał