W miniony weekend muzycy Queen wraz z Adamem Lambertem wystąpili dla królowej Elżbiety II w ramach obchodów jej Platynowego Jubileuszu.

Brian May i Roger Taylor z tej okazji udzielili wywiadu BBC Radio 2. To właśnie podczas jego trwania muzycy podzielili się zaskakującymi wieściami.

May i Taylor ujawnili, że we wrześniu tego roku planują wydać nieznany dotąd utwór, który stworzony został jeszcze z Freddiem Mercurym.

"Znaleźliśmy mały klejnot od Freddiego, o którym całkowicie zapomnieliśmy. Jest wspaniały. To prawdziwe znalezisko. Powstał podczas sesji do 'The Miracle', myślę, że wydamy go we wrześniu" - powiedział.

"To była rzecz, która ukrywała się na widoku. Przejrzeliśmy ten materiał wiele razy i byliśmy przekonani, że nie uda nam się go uratować. Ale w rzeczywistości weszliśmy w to po raz kolejny i nasz wspaniały zespół inżynierów powiedział nam, co możemy zrobić. To jak zszywanie ze sobą kawałków. Piękne i poruszające" - powiedział May.

"The Miracle"

Album "The Miracle" ukazał się w maju 1989 roku. Płyta pierwotnie miała się nazywać "The Invisible Men", a tytuł zmieniono dopiero trzy tygodnie przed premierą. Podczas sesji nagraniowej "The Miracle" zarejestrowano dużo więcej utworów, niż ostateczne (m.in. "I Guess We're Falling Out"). Na całym świecie sprzedał się w ok. siedmiu milionach egzemplarzy.

Album nie był promowany w ramach trasy koncertowej z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Freddiego Mercury’ego. Wokalista Queen ostatecznie zmarł 24 listopada 1991 roku w wieku 45 lat. Przyczyną śmierci było zapalenie śmierci