James Blunt: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Znany z wielkiego przeboju "You're Beautiful" James Blunt wystąpi 29 maja 2022 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

James Blunt powróci do Polski w 2022 r. /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

James Blunt zadebiutował płytą "Back to Bedlam" w 2004 roku, na której znalazł się wielki przebój "You're Beautiful", który wówczas dał mu status wielkiej gwiazdy, przynosząc wiele nagród i nominacji do wyróżnień przemysłu muzycznego (m.in. dwie nagrody MTV VMA za teledysk "You're Beautiful", nominacje do Grammy, tytuł najlepszego nowego wykonawcy od MTV Europe).

Kolejne albumy to "All the Lost Souls" (2007), "Some Kind of Trouble" (2010), "Moon Landing" (2013) i wydany w marcu 2017 r. "The Afterlove".

Do współpracy nad tym materiałem wokalista zaprosił m.in. Eda Sheerana, Ryana Teddera (One Republic) i Johnny'ego McDaida (Snow Patrol).

Trasa "Once Upon a Mind" to wyczekiwany z niecierpliwością powrót do muzyki na żywo - zarówno dla samego Jamesa, jak i spragnionej koncertowych wrażeń publiki. Bilety na koncert w Polsce trafią do sprzedaży 19 maja.

Sam Blunt podkreśla, że kompozycje z płyty "Once Upon a Mind" to najbardziej intymne piosenki, jaki stworzył. Do promocji tego materiału wybrano single "Cold", "Monsters", "5 Miles" oraz "Halfway".

Zabawne wpisy Blunta na Twitterze stały się tak popularne, że aż skłoniły muzyka, do napisania książki o swojej osobie, czyli "wątpliwej sensacji mediów społecznościowych": "How To Be A Complete and Utter Blunt".

W czasie swojej kariery, James Blunt sprzedał ponad 20 mln płyt i 13 mln singli.