Impact Festival 2020 odwołany przez koronawirusa. Korn na solowym koncercie w Polsce w 2021 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Na niespełna tydzień przed tegoroczną edycją Impact Festival odwołano imprezę zaplanowaną na 2 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa.

Impact Festival przez trzy ostatnie lata odbywał się w Tauron Arenie Kraków. W 2019 r. głównymi gwiazdami byli Tool, Alice In Chains i Black Rebel Motorcycle Club.

Po pięciu latach impreza miała powrócić do Atlas Areny w Łodzi. Poprzednio w tym miejscu Impact odbył się w 2015 r., a na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Slipknot, Godsmack i Gojira.

W tym roku mieli wystąpić pionierzy nu metalu z grupy Korn, Bring Me The Horizon, Of Mice & Men, Skillet, Royal Republic i The Last Internationale.

Ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa impreza została ostatecznie odwołana, choć fani nie mogli się doprosić oficjalnej informacji, kiedy wiadomo było, że festiwal nie dojdzie do skutku.

Organizatorzy ogłosili za to solowy koncert grupy Korn w Warszawie na COS Torwar 31 maja 2021 roku.

"Wszyscy fani, którzy zakupili bilet na Impact Festival, mają możliwość wymiany biletu na warszawski koncert grupy Korn w tej samej kategorii cenowej przed rozpoczęciem ogólnej sprzedaży na majowy koncert (począwszy od 3 czerwca). Bileteria, za której pośrednictwem zakupiłeś bilet, skontaktuje się z wszystkimi. Dla pozostałych fanów sprzedaż biletów na koncert ruszy 17 czerwca o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl" - czytamy w komunikacie.

