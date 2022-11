Imagine Dragons ( posłuchaj! ) zagra na PGE Narodowym 14 sierpnia 2023 roku. To właśnie wtedy Dan Reynolds wraz z ekipą stanie na scenie, by powitać polską publiczność. Koncert w ramach Mercury World Tour odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety na to wydarzenie będą dostępne w regularnej sprzedaży od 1 grudnia 2022 roku.

Imagine Dragons: koncert w Polsce 2023. Gdzie wystąpią?

Open'er Festival 2022: Maneskin i Imagine Dragons porwali tłumy [RELACJA, ZDJĘCIA, WIDEO] Zdobywcy nagrody GRAMMY®, multiplatynowy zespół rockowy Imagine Dragons ogłosił dziś 9 nowych koncertów w Europie i na Bliskim Wschodzie w ramach Mercury World Tour. Wyprodukowana przez Live Nation trasa promuje ich wyczekiwany album "Mercury - Acts 1 & 2". Po pierwszym koncercie w środę 2 sierpnia na Smukfest w Danii, zespół odwiedzi również Włochy Chorwację, Polskę, Litwę, Francję, Izrael i Grecję, grając finałowy koncert we francuskim Chambord Live w niedzielę 8 września.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 30 listopada o godzinie 10, a dobę później trafią do ogólnej sprzedaży. Na razie nie są znane ceny wejściówek.

Imagine Dragons - Mercury Tour 2023

Imagine Dragons ogłosił dziś 9 nowych koncertów - daty:

2 sierpnia 2023 - Skanderborg, Denmark - Smukfest (festiwal)

5 sierpnia 2023 - Rome, Italy - Circo Massimo

8 sierpnia 2023 - Pula, Croatia - Arena Pula

14 sierpnia 2023 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy

16 sierpnia 2023 - Vilnius, Lithuania - Vingio Parkas

22 sierpnia 2023 - Paris, France - La Defense Arena

29 sierpnia 2023 - Tel Aviv, Israel - Park Hayarkon

6 września 2023 - Athens, Greece - Olympic Complex

8 września 2023 - Chambord, France - Château De Chambord

Imagine Dragons - kim są?

Imagine Dragons to jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych minionej dekady. Wszystkie rockowe utwory, które pojawiły się w Top3 zestawienia Billboard Hot 100, to dzieła Imagine Dragons: "Believer", "Thunder" oraz "Radioactive".

Imagine Dragons to zespół, który powstał w 2009 roku. Grupa zaczynała swoją karierę kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami. Później muzycy podpisali kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. W 2012 roku na rynku muzycznym pojawił się ich debiutancki pełnowymiarowy album "Night Visions". Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie ("Radioactive"). W 2015 fani dostali "Smoke + Mirrors", a dwa lata później pojawił się "EVOLVE" i w 2018 roku "ORIGINS". Te dwa albumy przyniosły takie hity jak "Believer", "Thunder", "Whatever It Takes" i "Natural".

Piąta płyta "Mercury - Act 1" to wydawnictwo, które fani kojarzą z hitowymi singlami "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You". Następnie przyszedł czas na "Enemy" - utwór, który powstał z myślą o produkcji Netflixa "Arcane", zapewnił Imagine Dragons tytuł najpopularniejszego zespołu w serwisach cyfrowych w USA w 2021.

W 2022 Imagine Dragons ruszyli w trasę koncertową Mercury World Tour i promują płytę "Mercury - ACTS 1 & 2" z singlem "Bones", który opowiada o osobistych stratach i wielkich egzystencjalnych pytaniach. Dan Reynolds wyjaśnia, że dwuczęściowy album to nauka akceptacji nieznanego oraz sztuka odpuszczania.

