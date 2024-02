Blackmetalowy projekt z Waszyngtonu, za którym stoi odpowiadająca za całość muzyki oraz wokale, pochodząca z Belgii Marliese Beeuwsaert alias Hulder, zobaczymy 5 lipca w poznańskim klubie Pod Minogą, 6 lipca na deskach krakowskiego klubu Gwarek i 7 lipca w klubie Hydrozagadka w Warszawie.

Hulder przyjedzie do Polski w ramach promocji wydanego 9 lutego, drugiego albumu "Verses In Oath". W koncertowym składzie projektu figurują obecnie gitarzysta Tanner "Keld" Anderson, perkusista Xander "Vapula" Buehrer i basista Samuel Osborne alias Necreon, prywatnie mąż Marliese Beeuwsaert.



Bilety na polskie koncerty Hulder - organizowane przez WiniaryBookings - dostępne są w cenie 100 zł.



Teledysk do promującego płytę "Verses In Oath" singla "Hearken The End" Hulder możecie zobaczyć poniżej: