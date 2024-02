Hulder przed premierą płyty "Verses In Oath"

Materiał, zarejestrowany w studiach De Pestkerk i The Underworld, zmiksowano i poddano masteringowi w słynnym fińskim studiu Tico Tico pod okiem Ahtiego Kortelainena. Okładkę zaprojektowało indonezyjskie MFA XII. Sesyjnie w nagraniach wzięli udział basista Necreon i perkusista CK.

Album "Verses In Oath" ujrzy światło dzienne 9 lutego nakładem amerykańskiej wytwórni 20 Buck Spin. Płyta dostępna będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz cyfrowo.



Dodajmy, że za jednoosobowym projektem Hulder z Waszyngtonu stoi odpowiadająca za całość muzyki i wokale, pochodząca z Belgii Marliese Beeuwsaert alias Hulder, która od lat mieszka w USA.

Do premierowej kompozycji "Hearken The End" Hulder powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Hulder - Hearken the End (Official Music Video)

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec 2023 roku singel "Vessel Of Suffering":

Wideo HULDER - Vessel Of Suffering (From 'Verses In Oath' LP, 2024)

Hulder - szczegóły albumu "Verses In Oath" (tracklista):

1. "An Elegy"

2. "Boughs Ablaze"

3. "Hearken The End"

4. "Verses In Oath"

5. "Lamentation"

6. "An Offering"

7. "Cast Into The Well Of Remembrance"

8. "Vessel Of Suffering"

9. "Enchanted Steel"

10. "Veil Of Penitence".