Haydamaky, Andrzej Stasiuk i goście: Mickiewicz XXI Symfonicznie z orkiestrą

W niedzielę (31 marca) w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się specjalny koncert z materiałem z nominowanej do Fryderyków płyty "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky".

Wydany na początku 2018 r. płyta "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" to wspólny projekt cieszącej się sporym uznaniem w Polsce ukraińskiej ethno-rockowej formacji Haydamaky i pisarza Andrzeja Stasiuka z poezją wieszcza Adama Mickiewicza.



Grupa Haydamaky na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej. W dorobku mają wspólne nagrania z m.in. Voo Voo (nominowana do Fryderyka płyta "Voo Voo i Haydamaky"), Rootwater, Pudelsami, Pablopavo i Reggaeneratorem (Vavamuffin) i Grabażem (Strachy Na Lachy). W utworze "Please Call Me Later" promującym płytę "No More Peace!" (2013) gościnnie pojawił się Kamil Bednarek.

Na płycie "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" znalazło się 10 kompozycji inspirowanych twórczością Adama Mickiewicza. Są to w większości sonety pochodzące ze zbioru "Sonety krymskie", otwierające płytę "Stepy akermańskie", ale jest też "Reduta Ordona", fragmenty z "Dziadów" czy "Konrada Wallenroda" oraz "Liryki lozańskie".

W programie koncertu w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie znajdzie się 11 utworów.

Poza Andrzejem Stasiukiem i grupą Haydamaky pojawią się też zaproszeni goście: Muniek Staszczyk (T.Love), Wojciech Waglewski (Voo Voo), Tomasz Budzyński (Armia), Włodek "Paprodziad" Dembowski (Łąki Łan, Dziady Kazimierskie), Daniel Spaleniak, Wital Ryzkou (białoruski poeta i raper), Pavel Trabl (białoruski wokalista zespołu Dzieciuki) oraz aktor Robert Więckiewicz.

