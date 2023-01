Nowa edycja Hard Rock Heroes Festival odbędzie się 12 czerwca w Tauron Arenie Kraków. Headlinerem będzie mająca wielu fanów w Polsce grupa Deep Purple , która kładła podwaliny pod hard rock.

Później organizatorzy ujawnili, że w Krakowie zagrają także szkocki Nazareth oraz dobrze znany polskim fanom śląski Kruk razem z Wojtkiem Cugowskim .

Teraz poznaliśmy pełny skład festiwalu. Na scenie zaprezentują się także Jorn (Norwegia) oraz dwie polskie formacje: 1One i Slave Keeper.

Hard Rock Heroes: Przyjedzie Jorn

Jorn Lande to jeden z najbardziej znanych norweskich wokalistów sceny hardrockowej. Skupia się głównie na swoim zespole Jorn, z którym w czerwcu 2022 roku wydał album "Over The Horizon Radar". Wokalista ma na koncie również współpracę z takimi formacjami jak m.in. Masterplan czy Ark oraz udział w wielu projektach, jak np. Nostradamus Rock Opera, Dracula - Swing Of Death, czy też w metalowej operze w barwach Avantasii .

Clip Jorn Dead London

Hard Rock Heroes Festival 2023 - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Płyta - 290/320 zł

Sektory I kat. - 380/410 zł

Sektory II kat. - 340/370 zł

Sektory III kat. - 280/310 zł.