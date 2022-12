Nowa edycja Hard Rock Heroes Festival odbędzie się 12 czerwca 2023 r. w Tauron Arenie Kraków. Headlinerem będzie mająca wielu fanów w Polsce grupa Deep Purple , która kładła podwaliny pod hard rock.

Organizatorzy zapowiedzieli, że na festiwalu wystąpią również inne gwiazdy zagraniczne i polskie. Bilety do sprzedaży trafiły 16 grudnia.

Tego dnia ujawniono kolejnych wykonawców imprezy. W Krakowie zagra szkocki Nazareth oraz dobrze znany polskim fanom śląski Kruk razem z Wojtkiem Cugowskim .

Reklama

Nazareth - legenda hard rocka

Działający od końca lat 60. Nazareth to legenda hard rocka. W ciągu ponad 45 lat na scenie formacja sprzedała ponad 60 mln płyt, grając tysiące koncertów na całym świecie.

Początki nie były łatwe - muzycy w jasnożółtych marynarkach grali w dyskotekach covery innych kapel. Kiedy któregoś dnia otrzymali propozycję sfinansowania nagrania płyty przez ich późniejszego menedżera, Billa Fehilly, bez wahania porzucili szkockie puby i przenieśli się do Londynu.

Do produkcji trzeciego albumu "Razamanaz" grupa zaprosiła basistę Deep Purple - Rogera Glovera, który zwrócił na nich uwagę podczas wspólnej trasy. Współpraca zapoczątkowała czasy największej świetności Nazareth, których piosenki wspinały się na szczyty list przebojów zachodniej Europy. W 1975 roku ukazał się album "Hair of the Dog", który przyniósł im uznanie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych sukces zarówno tego albumu (sprzedał się w liczbie ponad miliona egzemplarzy) i w ogóle - zespołu - był bezdyskusyjny, zaś singel "Love Hurts" do dziś chętnie grany jest na antenach stacji radiowych wielu krajów.

Wideo nazareth love hurts (1976)

Sprawdź tekst "Love Hurts" w serwisie Tekściory.pl!

W sierpniu 2013 roku oryginalny wokalista grupy Dan McCafferty ogłosił, że jest zmuszony przejść na emeryturę ze względu na stan zdrowia. Niespełna rok później jego następcą został szkocki wokalista Linton Osborne. Wybór został zaakceptowany i poparty także przez McCafferty'ego.

Osborne jednak nie zagrzał miejsca w Nazareth, a w lutym 2015 r. nowym wokalistą został Walijczyk Carl Sentance (Parsian Risk, eks-Krokus), mający na koncie występy z m.in. Geezerem Butlerem (Black Sabbath), Paulem Chapmanem (UFO), Vinny Appice'em (Dio, Black Sabbath) czy Donem Aireyem (Deep Purple). U boku jedynego muzyka oryginalnego składu - basisty Pete'a Agnew - występują jeszcze jego syn Lee Agnew (perkusja) i Jimmy Murrison (gitara).

Dan McCafferty w 2019 r. wydał swój trzeci solowy album "Last Testament". Po odejściu z Nazareth sporadycznie koncertował. Pierwszy wokalista zmarł 8 listopada w wieku 76 lat. Obecnie grupa koncertuje w ramach trasy "Surviving the Law Tour 2022".

Kruk ponownie przed Deep Purple

Polską scenę reprezentować będzie Kruk razem z Wojtkiem Cugowskim. W kwietniu 2021 r. wypuścili nagraną wspólnie płytę "Be There".



"Nie można wyobrazić sobie lepszego festiwalu dla zespołu Kruk niż Hard Rock Heroes z Deep Purple w roli gwiazdy głównej. To dla nas ogromny zaszczyt i wielkie szczęście. Kruk wystąpił już u boku Deep Purple trzykrotnie i było to największe spełnienie naszych marzeń. Jako wieloletni fan muzyki spod znaku hard'n'heavy, na wieść o takim festiwalu pomyślałem od razu - tam trzeba bezwzględnie być!" - podkreśla gitarzysta Piotr Brzychcy, lider Kruka.

"W Polsce tylko raz odbył się podobny festiwal z Whitesnake w roli headlinera ponad 10 lat temu, a przecież muzycy tych wspaniałych, legendarnych grup powoli decydują się na emeryturę, lub co gorsze odchodzą na drugą stronę tęczy. W sercu tli mi się też iskra nadziei, że może na tę specjalną okazję przygotujemy z Wojtkiem Cugowskim jakiś premierowy utwór, bo prace nad nową płytą Kruka trwają!" - zapowiada.

Clip Kruk Prayer Of The Unbeliever (Mother Mary) (Live) - & Wojtek Cugowski

Hard Rock Heroes Festival 2023 - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Płyta - 290/320 zł

Sektory I kat. - 380/410 zł

Sektory II kat. - 340/370 zł

Sektory III kat. - 280/310 zł.