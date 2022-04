Pierwszą gwiazdą Kraków Live Festival jest amerykańska wokalistka Halsey, która do Polski przyjedzie promować swój świetnie przyjęty album "If I Can’t Have Love, I Want Power", który ukazał się w wakacje 2021 roku. Za płytę Halsey otrzymała nominację do Grammy w kategorii najlepszy album alternatywa.

Płyta wokalistki powstała we współpracy z duetem Trent Reznor - Atticus Ross. Halsey wykorzystała ciążę i macierzyństwo jako jeden z motywów promocji płyty. Na okładce pozowała z dzieckiem na ręce i nagą piersią.

Clip Halsey I am not a woman, I'm a god

"Ta okładka przedstawia ciała w ciąży i po porodzie jako coś pięknego, co można podziwiać. Przed nami długa droga do wykorzenienia piętna społecznego związanego z ciałem i karmieniem piersią. Mam nadzieję, że może to być krok we właściwym kierunku!" - wyjaśniała.

Halsey będzie gwiazdą drugiego dnia imprezy. Będzie to jej pierwszy występ w Polsce.

Kraków Live Festival 2022. Kto wystąpi oprócz Halsey?

W Krakowie wystąpi też ceniony brytyjski wokalista oraz autor tekstów Lewis Capaldi, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą debiutanckiego krążka "Divinely Uninspired to a Hellish Extent".

Na nim znalazły się takie przeboje jak: "Someone You Loved", "Before You Go" i "Hold My While You Wait". Capaldi będzie gwiazdą pierwszego dnia Kraków Live Festival.

Ponadto w Krakowie wystąpią: Jan-rapowanie, Parcels i Mimi Webb.

Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Organizatorzy zapowiedzieli akcję solidarnościową z Ukrainą.



"Kraków Live Festival jest solidarny z Ukrainą i będzie miejscem zaangażowanym w działania wspierające Ukrainki i Ukraińców w związku z barbarzyńską inwazją Rosji na ich kraj. Podczas festiwalu będzie miała miejsce specjalna akcja 'Wspierajmy Ukrainę na koncertach', o szczegółach której poinformujemy niebawem" - czytamy.