Zespół GoGo Penguin wydał w kwietniu tego roku ciepło przyjęty album "Everything is going to be OK". Teraz promują nowe wydawnictwo trasą koncertową, która m.in. zatrzyma się na dwóch przystankach w Polsce.

GoGo Penguin to założone w 2012 roku trio fortepianowe z Manchesteru w Wielkiej Brytanii. Ich muzyka czerpie z break-beatów, wpływów klasycznych, jazzu, minimalistycznych melodii fortepianowych, potężnych linii basowych, perkusji inspirowanej elektroniką i anthemic riffów. Zespół został nominowany w 2014 roku do Mercury Music Prize, a w 2016 roku trio podpisał kontrakt z Blue Note Records gdzie wydali albumy: "Man Made Object", "A Humdrum Star" i "GoGo Penguin", a także dwie EP-ki i album remiksowy "GGP/RMX". Sprzedali ponad 300 tysięcy albumów stając się najpopularniejszymi współczesnymi artystami instrumentalnymi w Blue Note.

Polskie koncerty odbędą się: 4 czerwca w Klubie Progresja (Warszawa) oraz 5 czerwca w Filharmonii (Szczecin). Bilety na wydarzenia są nadal dostępne.

GoGo Penguin w Polsce. "Jeden z najlepszych zespołów koncertowych"

Grupa z Manchesteru zaskakuje łączeniem wielu muzycznych światów w jedną całość. Czerpią inspiracje z rocka, jazzu, elektroniki, muzyki współczesnej, a nawet klubowej. Tyle, że szalone rytmy wygrywa żywy perkusista, za niskie częstotliwości odpowiada kontrabas, a melodyjne pasaże zapewnia klasyczny fortepian. GoGo Penguin to aktualnie jeden z najlepszych zespołów koncertowych na świecie. Muzycy wyłamują się z utartych schematów. W skład zespołu wchodzą pianista Chris Illingworth, basista Nick Blacka oraz perkusista Jon Scott. Elektryzujący innowatorzy są świetni na żywo, zaskakujący w studiu, a urzekający jako kompozytorzy. Łączą rozmaite muzyczne światy w jedną, spójną całość. Muzyka GoGo Penguin pulsuje i przepływa od klubowego parkietu do medytacyjnych światów wewnętrznych, przenosząc słuchacza w zupełnie nowe sfery.

Brytyjskie trio czerpie inspiracje z rocka, jazzu, współczesnego minimalizmu, a także muzyki elektronicznej i klubowej - np. junglowe rytmy. Opublikowali łącznie 5 albumów studyjnych, z których ostatni to "GoGo Penguin" z 2020 roku, wydany w prestiżowej wytwórni Blue Note. W lipcu 2022 roku ukazała się EP-ka "Between Two Waves". Materiał czerpie inspirację z dwoistości często spotykanej w wielkich wydarzeniach w naszym życiu; momentach, które mogą jednocześnie sprawić, że czujemy się kochani i odizolowani, zalęknieni, ale pewni siebie, dumni i pokorni. Zarówno nowy materiał, jak i niedawne koncerty zespołu dowodzą, że GoGo Penguin jest obecnie w życiowej formie. Album "Everything is going to be OK" powstawał w trudnym dla zespołu okresie, dając mu schronienie i oddech od trudów otaczającego, prawdziwego życia. Projekt czerpie siłę ze wspólnego zrozumienia i empatii przenoszonej w pełne nadziei dźwięki.