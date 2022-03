The Dead Daisies kontynuują swoją podróż do 2023 r. z nową muzyką, wirtualnymi występami i przygodami. W 2013 r. wydali albumu zatytułowany "The Dead Daisies". Odtąd wydali pięć albumów studyjnych, jeden koncertowy i jeden z coverami, zdobywając rzeszę fanów na całym świecie. Jednym z przystanków ich trasy będzie koncert w krakowskim Hype Parku, 9 lipca 2022 roku. Jako gość specjalny koncertu, wystąpi krakowski zespół Voda.

Na przestrzeni ostatnich lat w zespole grali m.in. John Corabi, Marco Mendoza, Richard Fortus, Dizzy Reed, Tommy Clufetos, Frank Ferrer, Darryl Jones, Charley Drayton, Deen Castronovo i Jon Stevens. Dzielili również scenę z największymi sławami rocka: Kiss, Guns N' Roses, Scorpions, Aerosmith, Bad Company, Whitesnake, ZZ Top, Hollywood Vampires. The Daisies rozpoczęli kolejny rozdział w 2019 r., przyjmując Glenn’a Hughesa, znanego również jako "The Voice Of Rock". Glenn przejął główny wokal i gitarę basową, dołączając do gitarzystów Douga Aldricha i Davida Lowy'ego.

The Dead Daisies - koncert w Polsce w 2022 roku

Wraz z dołączeniem Glenn’a Hughesa, The Daisies wzmocnili swoją "linię frontu", dzięki jego gitarom basowym i intensywności wokalu. Jest jednym z artystów włączonych do Rock And Roll Hall of Fame. Ma za sobą bogatą historią muzyczną, na którą składają się działalność w Deep Purple, ale też w Black Country Communion. Muzyk prowadzi także udaną karierę solową. Hughes należy do wąskiego grona muzyków, których można by podsumować hasłem: "Nie ma już takich rockmanów jak on".

Artyści odbyli wiele tras koncertowych po Europie, Japonii, Ameryce Południowej i Północnej oraz podbili najbardziej prestiżowe festiwale na całym globie, wśród nich: Download, Wacken, Graspop, Sweden Rock. The Dead Daisies pojawił się również na polskim Przystanku Woodstock, gdzie w 2017 r. zagrali z 60 osobową orkiestrą przed ponad 300 tysiącami ludzi Koncert dla Pokoju. Byli też pierwszym amerykańskim zespołem rockowym przyjętym na Kubie po zniesieniu embarga w 2015 roku.

"Unspoken" był pierwszym singlem z ostatniego albumu "Holy Ground", wydanego w styczniu 2021 roku. We wrześniu zespół wyruszył w trasę koncertową "Like No Other", grając w USA i Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie 2022 r. zespół zajmie się pisaniem i nagrywaniem nowego albumu. Do składu powrócił perkusista Brian Tichy. Wydane zostaną również cztery single z trasy koncertowej.

Organizatorem koncertu jest Kubica Management. W sprzedaży dostępne są także kolekcjonerskie wejściówki. Cena biletu to 130 złotych - dostępne są m.in. na eBilet.pl.