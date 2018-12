Glen Hansard: Dwa koncerty w Polsce z nową płytą [DATY, MIEJSCE, BILETY]

13 i 14 maja 2019 r. dwa koncerty w Klubie Palladium w Warszawie da Irlandczyk Glen Hansard, pamiętany z filmu "Once".

Glen Hansard powraca do Polski na dwa koncerty /Rodin Eckenroth /Getty Images

Na 2019 r. przewidziano premierę kolejnego solowego wydawnictwa Glena Hansarda.



Po wyprzedaniu w ciągu jednej godziny koncertów w Amsterdamie i Hamburgu irlandzki muzyk wraca do Europy wraz z zespołem. Wokalista zagra w Palladium w Warszawie aż dwa koncerty - 13 i 14 maja 2019 r.



Glen Hansard to założyciel grupy The Frames, która w 2015 roku obchodziła swoje 25-lecie. Jest również połową duetu The Swell Season, który ma na swoim koncie muzykę do filmu "Once", a za singel "Falling Slowly" otrzymał Oscara. Artysta zagrał w filmie główną rolę.

Wideo Once (music shop scene) - Falling slowly

Chociaż artysta niejednokrotnie udowodnił, że do doskonałych występów nie potrzebuje niczego więcej prócz gitary, tym razem Polskę odwiedzi w pełnym, koncertowym składzie.

Ceny biletów: 120 zł (parter miejsca stojące), 140 zł - balkon (miejsca siedzące numerowane).

Clip Glen Hansard Wreckless Heart