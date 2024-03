Twórcy Glastonbury Festival poinformowali, że w trakcie kolejnej edycji na głównej scenie zagrają Dua Lipa, Coldplay, SZA i Shania Twain. Przypomnijmy, że SZA była headlinerką ubiegłorocznego, polskiego Open'er Festival.

Jeden z najbardziej wyczekiwanych festiwali w Europie rozpocznie się 26 czerwca i potrwa cztery dni. Rok temu krytykowano organizatorów za brak głównej kobiecej gwiazdy - w 2024 roku z pewnością nie będzie takiego problemu. Bilety na koncerty są od dawna wyprzedane.

Glastonbury 2024: Znamy głównych artystów. Wśród nich Dua Lipa i Coldplay

Dua Lipa jako headlinerka wystąpi po raz pierwszy - zaledwie kilkanaście godzin wcześniej wokalistka zapowiedziała swój trzeci album, "Radical Optimism". "Całe życie marzyłam o tej chwili" - przyznaje Lipa na Instagramie.

Poza wspomnianymi już głównymi gwiazdami festiwalu, na scenach zaprezentują się m.in. LCD Soundsystem, PJ Harvey, Michael Kiwanuka, Afrobeats, Janelle Monáe, The National, Disclosure, The Streets, Avril Lavigne, Nothing But Thieves, Jessie Ware, Justice, Jamie XX, Sampha, Bonobo.

Wciąż lista artystów może jeszcze się rozszerzyć - ostatnio plotkuje się, że na Glastonbury miałby wystąpić 84-letni Smokey Robinson, czyli legenda soulu i r&b.