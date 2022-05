George Ezra ( posłuchaj! ) to 28-letni brytyjski singer-songwriter, który podbił listy przebojów na całym świecie takimi przebojami jak "Shotgun" (ponad 300 mln odsłon), "Budapest" (213 mln) czy "Paradise" (100 mln).

19 lutego 2023 r. wystąpi w hali COS Torwar w Warszawie. Będzie to występ w ramach europejskiej trasy promującej trzecią płytę "The Gold Rush Kid", która ukaże się 10 czerwca.

Clip George Ezra Shotgun (Lyric Video)

George Ezra - koncert w Polsce. Sprzedaż biletów:

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od 18 maja od godz. 10:00.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster od 19 maja o godz. 10:00.

Bilety w sprzedaży ogólnej od 20 maja od godz. 10:00.

Kim jest George Ezra?

W 2013 roku zadebiutował na BBC Introducing Stage na Glastonbury Festival, a kilka miesięcy później pojawiła się jego debiutancka EP-ka ("Did You Hear The Rain?"). W kolejnym roku systematycznie pojawiał się we wszystkich zestawieniach debiutantów, z którymi branża muzyczna wiąże duże nadzieje. W tym samym czasie muzyk supportował Toma Odella, Sama Smitha, Bastille czy Lianne Las Havas i wydał debiutancki album "Wanted On Voyage", który podbił europejskie notowania.

Po dwóch przebojowych albumach - "Wanted On Voyage" (2014) i "Staying At Tamara's" (2018), które osiągnęły pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a drugi z nich przyniósł mu swój pierwszy numer 1 (singel "Shotgun") oraz zdobył nagrodę Brit Award 2019 dla brytyjskiego solowego artysty - nadszedł czas, aby wrócić do domu i spojrzeć w głąb serca, z albumem napisanym i wyprodukowanym w całości w Londynie wraz z wieloletnim współpracownikiem - Joelem Pottem.

Zapowiedziami nowego materiału "Gold Rush Kid" są single "Anyone For You" i "Green Green Grass". Ten drugi numer opowiada o robieniu wszystkiego, co najlepsze, nawet jeśli wydaje się, że zbliża się najgorsze.

Clip George Ezra Green Green Grass

"Byłem na wakacjach w St Lucia, w Boże Narodzenie 2018 roku, z dwoma moimi najbliższymi przyjaciółmi z rodzinnego miasta. Byliśmy w pewnym barze na plaży, pijąc domowej roboty poncz rumowy na zmianę z Pitonem, lokalnym lagerem, wygłupiając się z trzema lokalnymi kolesiami, którzy tam pracowali. I nagle usłyszałem muzykę, która rozbrzmiała trzy ulice od morza" - opowiada George Ezra.

"Po około pół godzinie musiałem iść zobaczyć, co to jest. I odbywała się impreza uliczna z trzema różnymi systemami dźwiękowymi, ludzie gotowali na ulicy. Zapytałem kobietę, co się dzieje, a ona powiedziała, że to pogrzeb - dla trzech osób. Świętowali trzy życia! Pomyślałem: nie tak to robimy u nas w domu. Ale to jest naprawdę piękny sposób" - dodaje.

17 lipca George Ezra planuje całodniową imprezę w Finsbury Park w Londynie. Na jego pierwszym od prawie trzech lat występie na żywo, dołączą goście: Blossoms, Holly Humberstone, Mimi Webb, The Big Moon, Mychelle i London International Gospel Choir.