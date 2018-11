Foreigner na Festiwalu Legend Rocka. Pierwszy koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Popularna w latach 80. pop-rockowa grupa Foreigner, pamiętana z takich przebojów, jak "I Want To Know What Love Is" i "Waiting For A Girl Like You", to kolejny uczestnik Festiwalu Legend Rocka 2019.

Mick Jones stoi na czele grupy Foreigner /Michael Loccisano /Getty Images

Foreigner zagra 17 lipca 2019 r. podczas 13. edycji Festiwal Legend Rocka. Impreza odbędzie się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (pomiędzy Słupskiem a Ustką).

Pierwszą gwiazdą przyszłorocznej edycji ogłoszono brytyjski zespół Status Quo (27 lipca).

Przypomnijmy, że na całym świecie Foreigner sprzedał ponad 70 milionów płyt. Pierwsze pięć albumów z lat 1977-84 uzyskało status multiplatynowych, docierając minimum do piątego miejsca w Ameryce.

Ostatnim materiałem formacji jest "Can't Slow Down" z 2009 r., pierwsze studyjne wydawnictwo Foreigner od 15 lat, kiedy ukazał się "Mr. Moonlight".

Produkcją "Can't Slow Down" zajęli się Marti Frederiksen (m.in. Aerosmith, Def Leppard, Motley Crue, Buckcherry) i nagrodzony Grammy Mark Ronson, współpracownik m.in. Amy Winehouse. Co ciekawe, ojczymem Ronsona jest Mick Jones, lider Foreigner, który zadbał o to, by mały Mark wychowywał się w domu pełnym muzyki.

Mickowi Jonesowi (gitara, wokal) na scenie obecnie towarzyszą wokalista Kelly Hansen (eks-Hurricane), gitarzysta Thom Gimbel (wspomagał Aerosmith na koncertach), klawiszowiec Michael Bluestein (m.in. Stevie Nicks, Enrique Iglesias, Anastacia), basista Jeff Pilson (eks-Dokken, Dio, MSC), perkusista Chris Frazier (eks-Whitesnake i Steve Vai) i gitarzysta Bruce Watson.

Do największych przebojów Foreigner należą m.in. "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" i "I Want To Know What Love Is".

Bilety kosztują 150 zł, 200 zł i 250 zł.



Gwiazdami tegorocznej edycji Festiwalu Legend Rocka byli Billy Idol, Bryan Ferry, Alan Parsons Live Project i The Waterboys.



W poprzednich latach w Dolinie Charlotty występowali m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Patti Smith, Korn, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, ARW, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.