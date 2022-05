Wydarzenie oficjalnie rozpocznie się 25 czerwca, kiedy o świcie dźwięki muzyki rozbudzą Bieszczady i postawią uczestników na nogi. Jednak już dzień wcześniej otworzy się pole namiotowe i Miasteczko, które przez trzy dni Festiwalu będzie tętnić rockowym życiem. To właśnie tutaj miłośnicy dobrej muzyki będą mogli spędzić czas w przerwie między koncertami oraz skorzystać ze wszystkich przygotowanych przez organizatorów atrakcji, w tym także ze strefy gastronomicznej. Tego wieczora, 24 czerwca, dla uczestników Festiwalu przygotowane zostały wyjątkowe koncerty-niespodzianki oraz wspólny jam session.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muniek Staszczyk: Śmierć dookoła, trzeba ludziom pokazać życie RMF

ZEW się budzi 2022 - kto zagra?

Pierwszego dnia, o 7.00 rano, zgodnie z ZEW-ową tradycją, na scenie pojawi się KSU i krótkim występem rozpocznie tegoroczny Festiwal. Wczesnym popołudniem uczestnicy będą mieli okazję posłuchać zwycięzców konkursu dla młodych kapel - Odkryć ZEW. Na scenie wystąpią tegoroczni wygrani: Scream Maker, 4dziki oraz ZIEMBUL, a także najlepsza czwórka z 2020 roku: Topinambur, Punched Orange, Fabryka Snów oraz Transgresja.

Wieczorne koncerty rozpoczną się spotkaniem z bieszczadzką legendą rocka - KSU, ale tym razem w dłuższym występie, dalej na scenie zagra Pidżama Porno, a wieczór zakończy występ zespołu Łydka Grubasa.

Pol'and'Rock Festival 2021: tłumy na koncercie Pidżamy Porno 1 / 17 Zobaczcie, jak wyglądał koncert Pidżamy Porno na Pol'and'Rock Festival 2021 Źródło: WOŚP Autor: Damian Mękal udostępnij

Drugi dzień (26 czerwca, czyli ZEW Klasyki Rocka) to spotkanie z największymi przebojami rockowych legend w wykonaniu coverowych formacji - zagrają Tipsy Train, The Postman, Made in Warsaw, Dylan.pl, Pled Zepchlim i Alcoholica. Jako ostatni na scenie pojawi się zespół 4 szmery.

Ostatni dzień wypełni mocniejsze brzmienie klasycznego i nietuzinkowego rocka, hip hopu oraz rapu. Poniedziałkowe występy rozpocznie O.S.T.R., zaraz po nim na scenie pojawi się Bitamina, następnie publikę porwą: Fertile Hump oraz Trupa Trupa. Zbliżający się koniec Festiwalu wynagrodzą nam koncerty zespołów: Muniek i Przyjaciele, Maria Peszek oraz Voo Voo.

W strefie atrakcji znajdzie się m.in. barberowóz, czyli mobilny barbershop marki ZEW for men, Strefa Małego Niedźwiadka dla dzieci (atrakcje prowadzone będą przez animatorów) oraz stanowisko Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Wydarzenie zostanie poprowadzone przez Filipa Łobodzińskiego, tłumacza i muzyka zespołu Dylan.pl oraz Jana Bajorka, dziennikarza Rock Radia. Miasteczko Festiwalowe będzie otwarte dla uczestników od godziny 9:00, aż do zmroku.