Szykowana na jesień tego roku trasa promująca "Theories of Emptiness" obejmie 18 europejskich krajów, w tym Polskę. Evergrey w naszym kraju zagra dwukrotnie: 25 listopada w Poznaniu (klub 2Progi) i 26 listopada w Krakowie (Kwadrat).

Gościem specjalnym koncertów będzie włosko-amerykański Klogr. Założony w 2011 roku zespół na przestrzeni kariery koncertował m.in. u boku Limp Bizkit, Guano Apes, Puddle of Mudd, The Rasmus czy Infected Rain. Jego dyskografię zamyka album "Keystone", który ukazał się w 2017 roku. Po wielu latach wydawniczej ciszy Klogr powraca na dobre - świadczą o tym wydane w zeszłym roku single.

Wieczór otworzy szwajcarsko-włoski kwintet Virtual Symmetry. Progmetalowcy intensywnie koncertowali po wydaniu swojego ostatniego krążka, który ukazał się dwa lata temu nakładem wytwórni Sensory. Grupa wraca na koncertowy szlak, a okazja ku temu jest idealna - w pierwszej połowie następnego roku podzielą się swoim nowym dziełem, a najświeższych kompozycji nie powinno zabraknąć na koncertach z Evergrey i Klogr.

Evergrey z nową płytą "Theories of Emptiness". "Postęp jest najważniejszy"

Następcę płyty "A Heartless Portrait (The Orphean Testament)" z 2022 roku zmiksował od początku blisko współpracujący z Evergrey angielski fachowiec Adam "Nolly" Getgood, był basista amerykańskiej formacji Periphery. Mastering albumu "Theories Of Emptiness" wykonał Thomas "Plec" Johansson, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Mayhem, Mustasch, Soilwork, Onslaught, Watain i wielu innych. Autorem okładki jest Szwed Mattias Norén, któremu Evergrey powierzyli to zadanie nie po raz pierwszy.

"Postęp jest dla nas sprawą najważniejszą. Chcemy mieć pewność, że nasza muzyka pozostaje innowacyjna i unika stagnacji. Na każdym albumie usiłujemy wprowadzić coś nowego - wyjątkowy klimat, inną tonację czy akord, nowe pomysły kompozytorskie lub nowatorskie techniki produkcyjne" - mówi Tom S. Englund, grający na gitarze wokalista Evergrey.

W wybranym na kolejnego singla utworze "Cold Dreams" zaśpiewał gościnnie Jonas Renkse, wokalista szwedzkiej Katatonii. W tym samym numerze usłyszymy także głos Saliny Englund, prywatnie córki Toma.

Evergrey - szczegóły albumu "Theories Of Emptiness" (tracklista):

1. "Falling From The Sun"

2. "Misfortune"

3. "To Become Someone Else"

4. "Say"

5. "Ghost Of My Hero"

6. "We Are The North"

7. "One Heart"

8. "The Night Within"

9. "Cold Dreams"

10. "Our Way Through Silence"

11. "A Theory Of Emptiness".