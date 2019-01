Erykah Badu na jedynym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

25 marca w Netto Arenie w Szczecinie wystąpi Erykah Badu, amerykańska gwiazda neo-soulu.

Erykah Badu powraca do Polski /Mindy Small/FilmMagic /Getty Images

Będzie to jedyny występ Erykah Badu w Polsce i jedyny poza jej oficjalną trasą koncertową.

Wokalistce towarzyszyć będzie projekt Culture Revolution, czyli Sylwester Ostrowski (jazzman i organizator festiwalu Szczecin Jazz) oraz Keyon Harrold.

Erykah Badu ma na swoim koncie sześć solowych albumów (w tym jeden koncertowy "Live" z 1997 r.) oraz wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Jej debiutancki album "Baduizm" ukazał się w 1997 roku i wciągu zaledwie kilku miesięcy sprzedał się w nakładzie ponad trzech milionów kopii.

Amerykański przemysł muzyczny docenił artystyczny debiut Eryki i uhonorował ją w 1997 roku dwiema statuetkami Grammy. Piosenkarka zdobyła nagrody za najlepszy album r'n'b ("Baduizm") i jako najlepsza wokalistka r'n'b za utwór "On and On".

W ramach trasy promującej trzeci studyjny album "Worldwide Underground" (2003) Badu odwiedziła po raz pierwszy Polskę, dając występ w Sali Kongresowej w Warszawie.

Ma na swoim koncie udaną współpracę z wieloma znakomitymi artystami m.in. z Macy Grey, Chaka Khan, Busta Rhymes, Outkast, The Roots, D'Angelo, Common, Guru, Mos Def, Jill Scott. Jej współpraca z The Roots nad utworem "You Got Me" (1999) zaowocowała zdobyciem w 2000 roku trzeciej w jej karierze nagrody Grammy.

Erykah Badu jest również cenioną aktorką wystąpiła w filmach "Blues Brothers 2000", "The Cider House Rules" i "House of D".

Jej ostatnie albumy to powiązane ze sobą dwie części trylogii: "New Amerykah Part One (4th World War)" z 2008 roku i "New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)" z 2010 roku. W tym roku ukazać ma się trzecia, ostatnia część trylogii "New Amerykah".