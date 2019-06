Enter Enea Festival 2019 w Poznaniu. Kogo zaprosił Leszek Możdżer?

W dniach 17-19 czerwca nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu odbędzie się dziewiąta edycja Enter Enea Festival, międzynarodowego festiwalu pod dyrekcją artystyczną Leszka Możdżera.

Leszek Możdżer jest dyrektorem artystycznym Enter Enea Festival 2019 /Marek Lasyk / Reporter

Muzyczne spotkania nad Jeziorem Strzeszyńskim na stałe wpisały się już do koncertowego kalendarza Polski. Kameralność plenerowego festiwalu jest, obok autorskiego programu skierowanego na premiery i projekty specjalne Leszka Możdżera oraz przeglądu jego muzycznych fascynacji, znakiem rozpoznawczym wydarzenia.

Reklama

Enter Enea Festival prezentuje różnorodność sceny jazzowej oraz muzyków szukających inspiracji na przecięciu się sztuk i stylistyk. Spotkanie muzyki improwizowanej, ludowej, klasycznej z muzyką elektroniczną czy sztuką słowa.

17-19 czerwca, na jednej scenie, nad Jeziorem Strzeszyńskim spotkają się muzycy, których nie da się zamknąć w gatunkowych szufladkach. W trakcie trzech dni zabrzmią m.in. bałkańska orkiestra dęta, operowy śpiew, elektroniczny jazz i fortepianowy koncert solowy.

Enter Enea Festival łączy w tym roku różne żywioły. Na jednej scenie usłyszymy muzykę z Turcji, Macedonii, czy Ukrainy, ale też wirtuozów perkusji, instrumentów klawiszowych czy gitary, grających na światowych jazzowych scenach.

Wideo Leszek Możdżer: Jestem muzykiem z powołania (TVN24/x-news)

"Tegorocznym kluczem programowym są drgania będące źródłem duchowym muzyki, wyobraźni i emocji. Drgania to też fizyczne źródła dźwięku: jak struny w gitarze, czy skrzypcach, membrana bębna, czy efekt wibracji powstającej od uderzenia młotkiem w strunę fortepianu i rozchodząca się po nim fala w powietrzu" - mówi Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny Festiwalu.

"Drgania to rytm, a jeżeli chociaż jeden element we wszechświecie wypadnie z rytmu to wszystko rozpadnie się na kawałki. Rytm cechuje nasze biopole, naszą energię i życie, dlatego też spotykamy się w przyrodzie Jeziora Strzeszyńskiego, oprawie naszych dorocznych spotkań, w przyrodzie dającej nam wszystkim fizyczne istnienie" - dodaje jazzowy pianista.

Od dwóch lat, Enter Enea Festival otwiera się w poniedziałkowy wieczór, zapraszając publiczność na niebiletowane wydarzenia. W tym roku program muzyczny zainauguruje Dagadana wraz z gośćmi, a zaraz po niej nastąpi specjalne wykonanie spektaklu-koncertu "Raport Kassandry" teatru Pieśni Kozła i Leszka Możdżera w poniedziałek (17.06), zaraz po otwarciu wystaw ABC Gallery.

Clip Dagadana Jestem sobzie starozina

Te rdzenne, etniczne akcenty będą świetnym wprowadzeniem do wtorkowego wieczoru, który rozpocznie koncert tureckiego Taksim Trio, rozpoznawalnego na rynku world music z uwagi na perfekcyjne zespolenie muzycznych temperamentów wirtuozów, z kolei w środowy wieczór Festiwal zakończy wulkan macedońskiej energii, Kočani Orkestar.

W tegorocznym programie usłyszymy m.in. koncerty szwajcarskiego artysty, wirtuoza instrumentów perkusyjnych Jojo Mayera & Nerve. Nerve powstało w latach 90. Na przestrzeni lat muzycy inspirowali się szerokim spektrum muzyki elektronicznej, poprzez jungle, dubstep, czy aż po minimal, w których zawsze szukali pola do improwizacji. Zespół z ogromnym sukcesem i charyzmą zintegrował jazzowe brzemienia w erę cyfrową, dbając o rock'n'rollowego ducha, co zapewnia niepowtarzalną formę ekspresji i znakomite brzmienia.

Antytezą do tej propozycji będzie koncert Chrisa Jarretta, jednego z najbardziej cenionych na świecie jazzowych wirtuozów fortepianu i organów kościelnych. Muzyka Chrisa Jarretta ignoruje nakazy stylu. Chris Jarrett wykorzystuje struktury muzyki klasycznej i wolności jazzowej improwizacji. Łączy w sobie zamiłowanie do form wraz z rozwojem energii jazzu. Podczas koncertu w Poznaniu, Jarretta usłyszymy też w duecie z Leszkiem Możdżerem.

Jednym z projektów specjalnych tegorocznej edycji będzie koncert jazzowej gitarzystki Susan Weinert i Leszka Możdżera, do których na scenie dołączą Martin Weinert, basista i muzyczny partner artystki od początku jej muzycznej kariery i perkusista Cezary Konrad. Muzycy spotkali się m.in. przy nagraniu płyty "Fjord" Susan i Martina Weinerta, wydanej w 2015 roku.

W specjalnym koncercie na gitarę, bas, perkusję i fortepian usłyszymy przekrojowy repertuar kreślony wyraźnym charakterem pisma wybitnej niemieckiej gitarzystki. Susan z radością wraca do Polski, gdzie regularnie spotyka się z muzykami na warsztatach w Chodzieży, tym razem po raz pierwszy wystąpi w Polsce z artystami z którymi wyruszyła już w autorską, muzyczną podróż. Artyści wystąpią wspólnie jako Reunion Quartet, jako, że ich pierwsze spotkanie miało miejsce w latach 90.

Enter Enea Festival od kilku lat jest miejscem premier i prób Leszka Możdżera i nowych projektów światowych muzyków (projekty z Glorią Campaner, czy Tią Fuller, prapremiera płyty "Komeda", czy "Polska" tria Możdżer Danielsson Fresco).

W tym roku, koncertem specjalnym będzie pierwsza muzyczna współpraca wybitnego angielskiego skrzypka Nigela Kennedy i Leszka Możdżera. Z udziałem zespołu Kennedy'ego muzycy spróbują stworzyć brzmienie, które, miejmy nadzieję, otworzy dla nich przestrzeń zwróconą ku przyszłości.

Nigel Kennedy to artysta zaskakujący i rewolucyjny. Otrzymał znakomite wykształcenie muzyczne, ucząc się gry na skrzypcach u samego Yehudi Menuhina, a następnie w Juilliard School of Music w Nowym Jorku. W 1980 zadebiutował z orkiestrą Filharmoników Berlińskich, a w 1987 z Filharmonikami Nowojorskimi. Jego płyta z "Czterema porami roku" Antonio Vivaldiego sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy i została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, jako najlepiej sprzedający się utwór muzyki klasycznej wszech czasów.

Clip Leszek Możdżer Sleep Safe and Warm (Krzysztof Komeda)

W programie koncertu Kennedy'ego i Możdżera, znajdą się zarówno kompozycje każdego z muzyków, jak i te, będące interpretacją cenionych przez nich artystów, jak np. Krzysztofa Komedy, którego rok świętujemy w tym roku w Poznaniu.

"Bardzo nas cieszy, że w roku, poświęconym pamięci wybitnego muzyka, związanego z Poznaniem i Wielkopolską, Krzysztofa Komedy - Leszek Możdżer, który związał się z naszym miastem, jako dyrektor artystyczny flagowego muzycznego wydarzenia jakim jest Enter Enea Festival i zaproszony przez niego do współpracy i wspólnego koncertu Nigel Kennedy, który za swoje miejsce zamieszkania wybrał Polskę - spotkają się na scenie, przypominając dziedzictwo Komedy, nadając mu nowe znaczenie" - podkreślał podczas konferencji prasowej wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

Jak co roku, kontekstem artystycznych spotkań nad Jeziorem Strzeszyńskim, będzie Visual Park, kuratorowany przez ABC Gallery, prowadzoną przez Katarzynę Jankowiak- Gumną. W poniedziałek, 17 czerwca, uczestniczyć będziemy w odsłonięciu repliki neonu według projektu Zbigniewa Kaji: Strzeszynek - Wypoczynek.

Jednocześnie, w samej galerii otwarta zostanie wystawa pod tytułem Kraina Pieczonych Gołąbków, na której zobaczymy prace Agnieszki Antkowiak, Sławomira Brzoski, Jarosława Flicińskiego, Izabela Gustowskiej, Jędrzeja Hofmana, Bartosza Kokosińskiego, Piotra C. Kowalskiego, Łodzi Kaliskiej, Marcina Łukasiewicza, Ewy Partum, Anne Peschken/Mareka Pisarskiegi (Urban Art), Sławomira Tomana i Mirelli von Chrupek.