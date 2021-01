Dreamstate Europe 2021 w Gliwicach: Znamy nową datę imprezy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Druga polska odsłona Dreamstate Europe - jednego z największych trance'owych festiwali na świecie została przełożona z 10 kwietnia na 30 października. Impreza odbędzie się w Arenie Gliwice.

Dreamstate Europe 2021 odbędzie się w Arenie Gliwice /materiały prasowe

"Don't worry, we will dance together again" - to hasło przyświeca organizatorom i uczestnikom przez długi już okres.

Reklama

Pierwotnie zaplanowana na kwiecień 2020 r. druga polska edycja Dreamstate Europe została przełożona na 10 kwietnia 2021 r., ale ta data właśnie uległa zmianie - wszystko przez pandemię koronawirusa, która nie odpuszcza na całym świecie.

"Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Po raz kolejny, mamy nadzieję, że już ostatni, musimy zmienić datę eventu. Byliśmy przekonani, że do tego czasu świat poradzi sobie z pandemią, ale niestety tak się nie stało, więc jak widzicie nie mamy innego wyjścia jak zaprosić Was wszystkich 30 października 2021 na halloweenową edycję Dreamstate Europe 2020/2021 w Arenie Gliwice, a dzień wcześniej, 29 października na oficjalne pre-party Dreamstate. Wszystkie zakupione bilety na obydwa wydarzenia zachowują swoją ważność w nowej dacie. Zatrzymując bilet nie tylko wspieracie wydarzenie, w tym ciężkim okresie, ale macie również gwarancję ceny!" - podkreślają organizatorzy.

Dodają, że czas do imprezy wykorzystają na dopracowanie szczegółów wydarzenia. Już wkrótce ujawnione zostaną szczegóły, które będą ogromną niespodzianką dla wszystkich fanów muzyki trance.

Wideo Giuseppe Ottaviani Live @ Dreamstate Europe 2019

Przypomnijmy, że podczas Dreamstate Europe 2019 w Arenie Gliwice bawiło się 10 tysięcy fanów muzyki trance dla których wystąpiło 18 światowych gwiazd, m.in. Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Markus Schulz, Menno de Jong, Giuseppe Ottaviani i Alpha 9.

Festiwal narodził się w USA z inicjatywy Insomniac - największej na świecie agencji, związanej z muzyką elektroniczną, odpowiedzialnej między innymi za Electric Daisy Carnival (EDC), Escape Halloween czy Beyond Wonderland.

Początki Dreamstate to koncert w San Bernardino w Kalifornii w 2015 roku. W line upie znalazły się takie gwiazdy jak Ace Ventura, Giuseppe Ottoviani, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, John O'Callaghan, Ally&Filla, Astrix. Po niespełna 5 latach festiwal obecny jest m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii i większości stanów USA.

Na 2020 r. zapowiadano udział takich gwiazd, jak m.in. Markus Schulz, Craig Connelly, Simon O'Shine, Adina Butar, Haliene, AA Meeting, Giovanni Ottaviani, Cosmic Gate, Key 4050, Ace Ventura, Alpha Portal, Astrix, Ferry Corsten pres. System F, Marlo pres. Tech Energy i Ruben De Ronde. Podczas "before party" pojawić się miała holenderska legenda muzyki trance - Menno de Jong.