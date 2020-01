Dido: Dwa koncerty w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Brytyjska piosenkarka pop, Dido, wróci do Polski.

Dido na scenie występuje od 1995 roku /Jo Hale /Getty Images

Wokalistka pojawi się nad Wisłą w czerwcu 2020 roku.

W ubiegłym roku, w ramach promocji nowego albumu "Still On My Mind", Dido wyruszyła w trasę po Europie. W listopadzie odwiedziła również Polskę - pojawiła się na scenie w Poznaniu.

Na 2020 rok Brytyjka zaplanowała dwa koncerty w Polsce. Pierwszy odbędzie się 24 czerwca w warszawskiej hali EXPO, drugi natomiast dzień później w Operze Leśnej w Sopocie.

Ogólna sprzedaż biletów ruszy w piątek, 17 stycznia o godzinie 10.

Ostatni album Dido "Still On My Mind" ukazał się w marciu 2019 roku. To piąty album studyjny brytyjskiej piosenkarki.

"Chciałam uchwycić te doznania, które wciąż odczuwam podczas słuchania muzyki. Ten przypływ uczucia, że już nic więcej ponadto nie jest potrzebne. Żyłam życiem, które jest tylko muzyką. Słyszę melodie w mojej głowie. Muzyka jest ukojeniem, ekscytacją, jest wszystkim i zawsze jest dla mnie ostoją" - mówiła o płycie Dido.

Clip Dido Hurricanes (Lyric Video)

Jej poprzednie albumy - "No Angel" (1999) i "Life For Rent" (2003) wciąż są jednymi z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.

Dido karierę rozpoczęła w 1995 roku, jednak popularność zdobyła dopiero sześć lat później dzięki piosence "Thank You" (z debiutanckiego albumu "No Angel"), której fragmenty zostały użyte przez Eminema w utworze "Stan".