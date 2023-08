Dawid Podsiadło 26 sierpnia zagrał na PGE Narodowym koncert dla 80 tysięcy osób. Był to największy spektakl w historii stadionu, a gośćmi specjalnymi wokalisty byli sanah, Artur Rojek i Taco Hemingway.

2,5-godzinny koncert przypadł do gustu fanom. Już wtedy zapowiedział, że w przyszłym roku planuje powrót do formuły "koncertu 360 stopni" ze sceną położoną na środku obiektu.

"Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się w sobotę, to było piękne, nowe doświadczenie. Nie wiem, ile zrobiłem kroków tego wieczoru, ale na bank bardzo dużo i cieszę się, że w przyszłym roku znowu będę mógł ich tyle zrobić. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem - to coś, co powoduje ogromne emocje. Kiedy kończyliśmy występ już myślałem o tym, że to wspaniałe, że będziemy mogli to powtórzyć - gdyby nie to, mógłbym być trochę smutny, że to już koniec" - mówił wokalista.

Poznaliśmy szczegóły kolejnych stadionowych koncertów Podsiadło. W 2024 roku wokalista zagra w Gdańsku, Poznaniu i Chorzowie.

Wideo Dawid Podsiadło i Artur Rojek - Długość dźwięku samotności (Chorzów, 25.06.2022)

Dawid Podsiadło - koncerty 2024 [DATY, BILETY]

Jak na razie wiadomo, że odbędą się trzy koncerty. Wszystkie zostaną zorganizowane na największych obiektach w Polsce.

Polsat Plus Arena Gdańsk - 1 czerwca 2024

Enea Stadion w Poznaniu - 15 czerwca 2024

Stadion Śląski w Chorzowie - 22 czerwca 2024

Jak na razie nie są znane ceny biletów, ale wiadomo, że 30 sierpnia (środa) ruszy przedsprzedaż biletów dla użytkowników Allegro Smart. Dzień później wejściówki trafią do ogólnej sprzedaży w bileterii eBilet.