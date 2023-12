Kanadyjczycy z Cryptopsy powracają, by dokonać dźwiękowego zniszczenia za sprawą ósmego albumu "As Gommorah Burns", który pojawił się na początku września. W ramach jego promocji grupa pojawi się w Europie w towarzystwie pionierów technicznego death metalu z Atheist oraz kalifornijskiego Almost Dead.

Morderczy skład zaprezentuje się odpowiednio w Poznaniu (2Progi, 27 lutego 2024 r.), Warszawie (Proxima, 28 lutego) i Krakowie (Kwadrat, 29 lutego).

Całością produkcji "As Gomorrah Burns" zajął się Chris Donaldson, gitarzysta Cryptopsy i ceniony inżynier dźwięku, którego przy miksie wsparł dodatkowo Dom Grimard, basista Ion Dissonance. Okładkę zaprojektował rozchwytywany włoski artysta Paolo Girardi.

Następcę płyty "Cryptopsy" z 2012 roku pilotuje singel "In Abeyance". Nakręcony do niego teledysk - w reżyserii Chrisa Kellsa (The Agonist, Beneath The Massacre) - możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cryptopsy In Abeyance

Z kolei amerykańscy pionierzy technicznego death metalu z Atheist powróci do Europy po raz pierwszy od 2011 roku ze specjalnym, jubileuszowym setem, opartym na płytach "Piece of Time", "Unquestionable Presence" oraz "Elements".