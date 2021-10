Counting Crows: Koncert w Polsce w 2022 r. Co słychać u gwiazdy lat 90.? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

U szczytu kariery, w pierwszej połowie lat 90., w rodzimych Stanach Zjednoczonych Counting Crows byli jednym z najbardziej cenionych zespołów, porównywanym do R.E.M. W dorobku mają ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. W 2009 roku, po prawie dwóch dekadach, zespół opuścił wytwórnię Geffen i zdecydował się na niezależną działalność.

Clip Counting Crows Mr. Jones

Największym sukcesem była debiutancka płyta "August And Everything After" (1993), która w USA siedmiokrotnie pokryła się platyną (z przebojem "Mr. Jones" - ponad 205 mln odsłon) oraz piosenka "Accidentally In Love" z animowanego filmu "Shrek 2".

W 1994 r. zespół otrzymał dwie nominacje do Grammy (za utwór "Round Here" i dla najlepszego debiutanta), a dekadę później - nominację do Oscara za wspomnianą piosenkę "Accidentally In Love".

Formacja zawsze słynęła ze swojej koncertowej formy, kiedy to liderujący Adam Duritz często modyfikował teksty śpiewanych piosenek, a repertuar poszerzał o utwory z dorobku m.in. Joni Mitchell ("Big Yellow Taxi" wykorzystany w filmie "Dwa tygodnie na miłość"), George'a Harrisona, Madonny, The Rolling Stones, Boba Dylana, Bruce'a Springsteena, U2, Simon And Garfunkel, Oasis czy Roda Stewarta.

Grupa do tej pory tylko raz wystąpiła w Polsce - w roli supportu na pożegnalnej trasie The Police na Stadionie Śląskim w Chorzowie w czerwcu 2008 r.

Counting Crows - koncert w Polsce w 2022 r. Ceny biletów

Przedsprzedaż na stronie zespołu oraz sprzedaż pakietów VIP od 5 października od godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od 6 października (godz. 10:00). Przedsprzedaż Ticketmaster od 7 października (godz. 10:00). Sprzedaż ogólna ruszy 8 października (godz. 10.00).

Pakiety VIP zawierają ekskluzywny merchandising, możliwość wejścia na próbę a także wczesnego wejścia do obiektu koncertowego.

Grupa właśnie kończy trasę "The Butter Miracle Tour" w Stanach Zjednoczonych. Zespół ogłosił długo oczekiwany powrót do Europy z "Counting Crows: Butter Miracle Tour 2022". Trasa składająca się z 26 koncertów rozpocznie się w Helsinkach w House of Culture 28 lutego.

Amerykanie w maju tego roku wypuścili płytę "Butter Miracle, Suite One".

Clip Counting Crows Butter Miracle Suite One

"To cudownie móc być z powrotem w trasie w Stanach, ale nie możemy się doczekać, by wiosną grać dla fanów koncerty w Europie!" - zapowiada Adam Duritz.

Wokalista ostatnio gościł w programie Jimmy'ego Kimmela, gdzie przypomniał balladę "A Long December" z płyty "Recovering the Satellites". Okazją do spotkania była 25. rocznica premiery drugiego albumu Amerykanów.

Ten utwór to drugi numer grupy - po "Mr. Jones" - który znalazł się w Top 10 amerykańskiej listy przebojów "Billboardu". Z kolei "Recovering the Satellites" dotarł do szczytu bestsellerów płytowych w USA.