Clannad: Dodatkowy koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W związku z dużym zainteresowaniem, irlandzka grupa Clannad ogłosiła dodatkowy koncert w Warszawie. Świętująca 50-lecie działalności rodzinna formacja odwiedzi nasz kraj w ramach pożegnalnej trasy.

Clannad zagra dodatkowy koncert w Polsce /C Brandon/Redferns /Getty Images

Zaplanowany na 27 kwietnia koncert Clannad w klubie Stodoła w Warszawie właśnie został wyprzedany.

Reklama

W sprzedaży są jeszcze ostatnie bilety na występ w klubie Studio w Krakowie (28 kwietnia).

Zainteresowanie fanów sprawiło, że irlandzka formacja ogłosiła dodatkowy koncert w Stodole w Warszawie (12 maja).

Ogólna sprzedaż biletów na ten koncert rozpocznie się w piątek 31 stycznia o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.



Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 29 stycznia 10:00 - piątek, 31 stycznia 10:00.



Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 30 stycznia 10:00 - piątek, 31 stycznie 10:00 na Ticketmaster.pl.

13 marca ukaże się specjalne wydawnictwo "In A Lifetime" - antologia podsumowująca 50-lecie kariery Clannad.

Składa się na nią 38 utworów i będzie dostępna w formatach: podwójny CD, podwójny CD wersja deluxe, podwójny winyl, podwójny winyl wersja deluxe i deluxe box set, będący rozszerzoną wersją wydań deluxe, zawierający ponad 100 utworów. Piosenki zostały wybrane w porozumieniu z członkami zespołu.

"Rozmawialiśmy już w odniesieniu do trasy z lat 2013-2015, że powinna ona być ostatnią w naszej karierze, ale kiedy umarł Pádraig, podjęliśmy decyzję, że następna trasa musi być tą ostatnią i wyjątkową podróżą. I żeby tej pożegnalnej podróży towarzyszyła płyta, zdecydowaliśmy się wydać antologię 'In a Lifetime', która mamy nadzieję zostawi fanów z dziedzictwem naszej muzyki" - mówią irlandzcy muzycy.

Pożegnalna trasa Clannad rozpocznie się w marcu w Wielkiej Brytanii.

Zespół Clannad gra trudną do jednoznacznego określenia muzykę z pogranicza folku, new age'u, rocka, popu, muzyki mistycznej i irlandzkiej. O ich nowoczesnym podejściu do tradycji świadczyć może już sama nazwa. W oryginale brzmi ona "Clann as Dobhar" ("rodzina z Dobhar"), co skrócono do Clannad.

Założycielami Clannad było rodzeństwo: Moya, Ciarán i Pól Brennan oraz ich wujkowie Noel i Pádraig Duggan (który umarł w 2016 roku). Po pewnym czasie działali w szóstkę, z Enyą Brennan, która jednak w niedługim czasie rozpoczęła swoją spektakularną karierę solową.

Po dekadzie, w której wydali aż pięć wpływowych i przełomowych albumów, w 1982 roku Clannad przebił się do szerokiej publiczności z utworem "Theme From Harry's Game", który był skomponowany do trzyczęściowego serialu telewizyjnego, który mówił o problemach Irlandii Północnej. Był to wielki sukces komercyjny zespołu, singel dotarł do drugiego miejsca przebojów w Irlandii i piątego w Wielkiej Brytanii. Zdobył nagrodę Ivor Novello po wykorzystaniu go w filmie "Czas patriotów" z niezapomnianą rolą Harrisona Forda.

Wideo Clannad - Theme From "Harry's Game" (Top of the Pops, 1982)

Po wielkim sukcesie swojego singla, w 1984 roku Clannad zdobył nagrodę BAFTA za najlepszą muzykę filmową do filmu "Legend", jako pierwszy zespół z Irlandii. Ścieżka dźwiękowa zawierała także utwory nagrane do serialu "Robin z Sherwood", który cieszył się dużą popularnością w Polsce. Przez kolejne dwie dekady, zespół zdobył także Grammy (Najlepszy album new age w 1999 roku), Billboard i BBC 2 Folk Award (za dokonania całej kariery).



Clannad nagrał także muzykę do serii filmów dokumentalnych BBC o Oceanie Atlantyckim, wydaną na albumie "Atlantic Realm" oraz do pół godzinnej animacji "The Angel and the Solider Boy". W 1993 roku utwór "I Will Find You" (z albumu "Banba") został zawarty jako utwór główny filmu "Ostatni Mohikanin" i dostał nominację do Grammy.

Wideo Clannad_I WIll Find You (Love Theme from Last Of The Mohicans)

Zespół współpracował z wieloma różnymi artystami, jak np. Bruce Hornsby, Steve Perry, JD Souther, Paul Young, czy Duke Special, ale największym sukcesem była współpraca z wielkim fanem, entuzjastą zespołu i człowiekiem, który zawsze wspierał Clannad - Bono z U2. Ten jeden z najbardziej znanych irlandzkich artystów uważał, że Moya posiada "jeden z najwspanialszych głosów w historii ludzkości".

Bono zaśpiewał w duecie z wokalistką Clannad, w ich utworze z 1985 roku "In A Lifetime", od którego pochodzi nazwa nowo wydanej kolekcji.