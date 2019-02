Chris Norman: Dwa koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCE, BILETY]

W kwietniu dwa koncerty w Polsce da Chris Norman, wokalista glamrockowej grupy Smokie w latach 1964-86.

Brytyjski wokalista jest jedną z największych gwiazd lat 70. i 80. Doskonale znany z zespołu Smokie, wielokrotnie zdobywał pierwsze miejsca europejskich list przebojów. Karierę solową rozpoczął pod koniec lat 80., wydając od tego czasu kilkanaście albumów studyjnych.

Chris Norman wystąpi 26 kwietnia w Spodku w Katowicach. Dwa dni później, 28 kwietnia, zaśpiewa w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).



Jego pierwszym solowym przebojem jest "Midnight Lady". Inne znane utwory wykonywane przez Normana to m.in. "Living Next Door to Alice", "It's Your Life", "Oh Carol" czy "Stumblin' In".

Ostatni koncert wokalisty w Polsce odbył się w 2014 roku.

Organizatorzy trasy podkreślają, że zdecydowali się na zaproszenie Chrisa Normana do naszego kraju z sentymentu do lat swojej młodości i czasów, gdy towarzystwo dzieliło się na fanów Smokie, T. Rex, Slade, czy Ozzy'ego Osbourne'a, a ściany pokoi wyklejone były aż po sufit ich plakatami.

Bilety:



PŁYTA - 199 zł

STREFA 1 - 249 zł

STREFA 2 - 199 zł

STREFA 3 - 169 zł.