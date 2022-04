Europejskie koncerty w ramach trasy "Courage World Tour" zaplanowane od 25 maja do 24 września 2022 roku odbędą się od 24 lutego do 4 października 2023 roku.

Celine Dion w dalszym ciągu kontynuuje leczenie w związku ze swoimi zdrowotnymi dolegliwościami. Gwiazda jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa zdążyła zaśpiewać na ponad 50 koncertach.

W ostatnim czasie wokalistka przechodzi leczenie z powodu silnych i uporczywych skurczów mięśni, które uniemożliwiają występy na scenie. Jej powrót do zdrowia trwa dłużej niż się spodziewała. Zespół medyczny Celine poddaje nieustannej ocenie jej stan zdrowia i kontynuuje leczenie.

"Tak mi przykro, że musimy jeszcze raz zmienić nasze plany koncertowe w Europie; najpierw musieliśmy przenieść koncerty z powodu pandemii, teraz moje problemy zdrowotne powodują, że znów je przekładamy" - powiedziała Celine.

"Czuje się nieco lepiej, ale wciąż doświadczam skurczów mięśni. Kiedy wychodzę na scenę, muszę być w najwyższej formie. Naprawdę nie mogę doczekać się spotkania z Wami, ale to jeszcze nie ten czas... Robię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić do poziomu, który pozwoli mi dać z siebie 100% na moich koncertach, ponieważ na to zasługujecie" - dodaje.

Bilety zakupione na koncerty zachowują ważność na nowe terminy w 2023 roku. W celu uzyskania dalszych informacji, posiadacze biletów powinni skontaktować się z punktem zakupu.

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.



Celine Dion - nowe daty koncertów w Polsce:

12.03.2023 - Łódź, Atlas Arena

14.03.2023 - Kraków, Tauron Arena.