Koncert w Polsce w ramach wspólnej trasy "Angels & Villains Tour!" (Anioły i złoczyńcy) odbędzie się 16 marca 2024 r. w klubie 2Progi w Poznaniu. Grupy Born of Osiris i Attila poprzedzać będą w roli supportów Szwedzi z zespołu Aviana oraz Amerykanie z Crown Magnetar.



Od poprzedniej wizyty Born of Osiris w naszym kraju u Amerykanów zadziało się całkiem sporo - "Soul Sphere" doczekało się następców w postaci "The Eternal Reign" (2017), "The Simulation" (2019) oraz "Angel or Alien" z 2021, a w sierpniu grupa podzieliła się z fanami singlem "Torchbearer".

Reklama

Na początku roku wirtuozi technicznego metalcore'a ujawnili, że prace nad ich siódmym albumem stają się coraz bardziej intensywne.

Clip Born of Osiris Torchbearer

Z kolei ich rodacy z formacji Attila pod koniec września wypuściła EP-kę "FU4EVR", na której znalazły się cztery premierowe kawałki. Amerykanie wrócą do Polski niemal dokładnie po roku od ostatniej wizyty. Chriz "Fronz" Fronzak z ekipą ponownie rozkręcą kolejną dobrą imprezę.



Sprzedaż biletów na koncert w Poznaniu rozpocznie się 20 listopada o godzinie 11:00.