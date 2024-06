"The Devils Last European Run 2024" to nazwa trasy, na której dowodzony przez Helmutha Belphegor będzie żegnać się z etapem działalności poświęconym albumowi "The Devils" (2022).

"To kolejna mocna pozycja w katalogu weteranów bezkompromisowej ekstremy, a myśli o jakiejkolwiek zniżce formy już za sprawą pierwszych dźwięków wybija z głowy" - czytamy w ogłoszeniu, w którym organizatorzy zapowiadają potrójną dawkę "plugawego metalu najwyższej próby".

Austriakom towarzyszyć będzie amerykańska legenda death metalu - Malevolent Creation. Dotychczasowy dorobek zamyka "The 13th Beast" (2019).



Skład trasy zamykają: groove/death metalowy Confess, którego pochodzący z Iranu członkowie za swoją krytykującą religię i rząd twórczość zostali skazani na 14 lat więzienia przez sąd w Teheranie oraz brutalni, techniczni deathmetalowcy z Monument of Misanthropy. Ich najnowsza płyta, "Vile Postmortem Irrumatio", wydana zostanie 26 lipca pod egidą Transcending Obscurity Records.

Belphegor i Malevolent Creation - szczegóły koncertów w Polsce:

5.09 - Warszawa, Proxima

6.09 - Kraków, Kwadrat

7.09 - Poznań, 2Progi.

Bilety na te koncerty trafiły już do sprzedaży.