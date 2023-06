Beyoncé w Warszawie. Polacy zobaczą "największy popowy koncert na Ziemi". Czy dach będzie otwarty?

Jedna z największych gwiazd muzyki pop - Beyonce - przyleciała do Polski po raz trzeci. 27 i 28 czerwca zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Do naszego kraju zawitała w ramach trasy "Renaissance World Tour", promującej jej siódmy album studyjny. Poziom oczekiwań polskich fanów Beyonce wobec jej występów jest bardzo wysoki. Wszak, jak określił to recenzent "Guardiana", spektakl, jaki przygotowała 41-letnia diwa, to "największy popowy koncert na Ziemi".

Beyonce z mężem Jayem-Z /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images